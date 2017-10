Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović danas je položio cvijeće i odao počast žrtvama nastradalim tokom rata na Kazanima na obroncima Trebevića.

Dunović je istakao na 24. godišnjicu stradanja da se to nije desilo u jednom danu, već tokom rata i simbolično se obilježava na današnji datum.



"Već dvije godine apelujem na Grad Sarajevo da se izgradi spomen-obilježje. Potpuna je odgovornost na Gradu, kojem bi to trebala biti moralna odgovornost iz razloga što građani Sarajeva ne smiju nositi hipoteku onoga što se desilo na Kazanima. Oni ne odobravaju ono što se ovdje desilo. Ovdje se desio ratni zločin", izjavio je Dunović.



Naveo je da je poznato da su određene osobe procesuirane, ali ne i svi.



"Treba reći da su ovdje uglavnom stradali građani Sarajeva srpske nacionalnosti, međutim bilo je žrtava Bošnjaka i Hrvata. Ono o čemu se rijetko govori jeste da je bilo žrtava koji su bili pripadnici Armije BiH koji su branili grad i državu, a ipak su ubijeni. Mislim da bi se izgradnjom spomenika na neki način skinula hipoteka i sa Armije BiH jer je ona branila državu i ovaj grad a ovo što je ovdje urađeno to su pojedinci koji trebaju biti procesuirani, a sve žrtve identifikovane kako bi porodice pronašle smiraj i pravu istinu", naveo je Dunović.



Uime Srpskog građanskog vijeća - Pokret za ravnopravnost u BiH Sretko Radišić poručio je da su građani Sarajeva sve ratne nedaće preživjeli i mogu razaznati mjeru zla.



"Danas se sjećamo na ono što se desilo u ratu. Ovo poprište nije potrebno opisivati. Ono je sinonim za nešto što u budućnosti mladi naraštaji nikada ne bi trebali ponavljati. Uzimajući u obzir zločin koji se na Kazanima desio nadam se da se mladima nikada nešto ovako neće ponoviti", zaključio je Radišić.