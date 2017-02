Dokumenti otkrivaju: Ratko Mladić i drugi generali VRS-a bili na platnom spisku Vojske Jugoslavije

Kako se približava istek roka za reviziju tužbe naše zemlje protiv Srbije za genocid u BiH, sve je veći pritisak na bošnjački politički korpus, kako bi obznanili odluku o tome hoće li tužba biti obnovljena. Ipak, novi dokumenti otkrivaju da su Ratko Mladić, kao i drugi generali i vojnici Vojske Republike Srpske, bili na platnom spisku Vojske Jugoslavije.

Kako se približava istek roka za reviziju tužbe naše zemlje protiv Srbije za genocid u BiH, sve je veći pritisak na bošnjački politički korpus, kako bi obznanili odluku o tome hoće li tužba biti obnovljena. Ipak, novi dokumenti otkrivaju da su Ratko Mladić, kao i drugi generali i vojnici Vojske Republike Srpske, bili na platnom spisku Vojske Jugoslavije.

Krajem februara ističe posljednji rok za reviziju tužbe, nakon što je Haški tribunal 2007. godine presudio da Srbija nije odgovorna za genocid u BiH, već samo za to što nije spriječila genocid u Srebrenici. Tužba može biti obnovljena ukoliko BiH Haškom tribunalu dostavi neki novi relevantni dokaz koji može biti iskorišten za tužbu protiv Srbije.Agent BiH za postupak protiv Srbije Sakib Softić još uvijek ne želi komentarisati da li ima neki novi dokaz, niti da li će tužba biti obnovljena.Ipak, nakon što je procurila informacija da je veliki broj generala koji su učestvovali u agresiji na BiH bio na platnom spisku Vojske Jugoslavije, čak do 2001. godine, postavlja se pitanje da li se taj argument može iskoristiti u eventualnom postupku obnavljanja tužbe.Generalštab Vojske Jugoslavije je početkom 2001. godine donio odluku da se blizu 1.500 pripadnika 30 Kadrovskog Centra, među kojima su i generali Ratko Mladić, Novica Talić, Momir Talić, Momir Zec, Radislav Krstić, Nikola Delić, Svetozar Andrić, Dušan Kukobat, Vlado Lizdek, Dragiša Masal, Savo Sokanović i Radivoje Tomanić, skinu s platnog spiska Vojske Jugoslavije.U donošenju tih zaključaka učestvovali su i predstavnici nekadašnjeg Ministarstva odbrane Republike Srpske.General Radislav Krstić koji je pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, uhapšen je u decembru 1998. godine.Dok je sjedio u Scheveningenu čekajući početak suđenja i presudu, platu je uredno dobijao kao general Vojske Jugoslavije. Sličnih primjera je mnogo, a do kraja mjeseca bit će poznato da li će naša zemlja obnoviti tužbu i da li će priložiti nove dokaze Haškom tribunalu.Tužbu uglavnom podržavaju probosanske stranke, dok su izričito protiv političari iz RS-a, naglašavajući da bi jedan takav postupak ponovo zakomplikovao političke odnose u regionu.Kompletan spisak pripadnika 30. kadrovskog centra pogledajte ovdje