Dodik: Uz podršku opozicije referendum bi bio održan

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik tvrdi da bi referendum u tom bh.entitetu o Sudu i Tužilaštvu BiH bio održan, kada bi ga podržala i opozicija.

"Neka opozicija kaže hoćemo da održimo referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH i mi ćemo ostati pri odluci i održati referendum", ustvrdio je Dodik danas u izjavi novinarima u Banjoj Luci.



Ističući da u vezi s važnim pitanjima, poput referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH mora postojati potpuno političko jedinstvo u RS, Dodik je naveo da, ako opozicija bude glasala protiv tog referenduma ili se ne izjasni jasno, onda to znači da nema političkog konsenzusa u RS.



To znači, kaže, da se trenutno od toga odustaje, ali, kako je naveo, RS se ne odriče trajno prava na referendum o bilo kojem pitanju.



"Mi ne treba da odustanemo od te priče da jednog dana održimo referendum. Bez obzira koliko neko pokušavao da to prikaže cinizmom ili čak slabostima, referendum treba da ostane institut koji treba da njegujemo i da razvijamo kako bi odlučivali o svakom nacionalnom i narodno važnom pitanju, i o Sudu i Tužilaštvu BiH, i o statusu, koje trebamo održati jednog dana. ali u svemu tome ne treba biti naivan i za takva kapitalna pitanja potrebno je potpuno političko jedinstvo", rekao je Dodik.



Dodao je da je kontekst najavljenog referenduma o nezavisnosti u Kataloniji potpuno drugačiji nego u RS-u, jer međunarodni faktor šuti o dešavanjima u Kataloniji, a BiH se pokazuje da je "čuva" međunarodna zajednica.



Odluka o ovom referendumu usvojena je u Narodnoj skupštini još u julu 2015.godine, a objavljena je u Službenom glasniku RS tek 20. septembra ove godine i jučer je stupila na snagu.



Dodik je najavio suspenziju odluke, a opozicija ga je optužila da je manipulirao referendumom.