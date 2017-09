Dodikovi manevri: Referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH iskoristio da slomi opoziciju pa se povukao

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik entiteta Republika Srpska jučer je najavio da će ranije donesena odluka o raspisivanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH biti suspendovana, iako je danas objavljena u Službenom listu RS-a. Razlog za takvu odluku je nepostojanje političkog konsenzusa.

Sada se postavlja pitanje šta je Milorad Dodik u međuvremenu dobio zalažući se grčevito za priču da u manjem bh. entitetu treba raspisati referendum na kojem bi se građani izjasnili da li prihvataju odluke koje im je "nametnuo" visoki predstavnik u BiH te odluku Suda i Tužilaštva BiH.



Narodna skupština RS-a je izglasala odluku o referendumu još 2015. godine, kada je ta priča itekako išla na ruku Dodiku i njegovom SNSD-u uoči lokalnih izbora 2016. godine.



Profesor na Političkim naukama u Sarajevu Esad Bajtal smatra da je ovaj primjer s referendumom najbolji dokaz iracionalnog političkog društva kojem svjedočimo.



"Dejtonski kontekst Dodiku ide na ruku i zbog toga djeluje moćno. Mi ne znamo da li je ta priča o referendumu njegova ideja ili nečija sa strane, a kome se to uklapalo u njegovu računicu. Pitanje je da li je to politikantsko-trgovačka igra kojom Dodik otkupljuje svoje ranije počinjene grijehe", ističe Bajtal za Klix.ba.



Smatra da je referendum Dodikova matematička igra kojom je on pokušao izbjeći odgovornost za svoje postupke, ali time i opstati na vlasti.



"Činjenica je da se sada odustalo od jedne bespredmetnosti koja iskače iz Dejtonskog okvira u koji se on godinama zaklinje. Dodik apsolutno nije imao nikakvo pravo ni da raspiše referendum, zbog toga je paradoks posljednju Dodikovu odluku pozdravljati kao nešto pozitivno. Politika je umijeće mogućeg, a ne umijeće ucjenjivanja, što je u BiH na snazi već duže vrijeme. Ko se ponaša ucjenjivački, on više nije političar, već politički trgovac", smatra Bajtal.



Dodik je pričom o potrebi raspisivanja referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH u posljednje dvije godine maksimalno minimizirao državne institucije, skretao pažnju javnosti sa stvarnih problema, a usput se i održao na vlasti. Na taj način je umirio i opoziciju koja je upletena u nacionalni kontekst podržala ideju o referendumu, od kojeg neće biti ništa.



Jasno je da je Dodik dobio šta je htio. Zadržao je vlast, zvaničnih istraga protiv njega nema, jer je predmet o referendumu u RS-u o 9. januaru propao i ta priča mu više i ne treba.