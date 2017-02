Dodik o pismu članovima Predsjedništva BiH: Sud ekspresno rješava slučaj

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da je za očekivati da Međunarodni sud pravde u Hagu odmah odbaci zahtjev za reviziju presude po tužbi protiv Srbije, jer postoji dosta indicija da je takva prijava u potpunosti nezakonita i nerealna.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da je za očekivati da Međunarodni sud pravde u Hagu odmah odbaci zahtjev za reviziju presude po tužbi protiv Srbije, jer postoji dosta indicija da je takva prijava u potpunosti nezakonita i nerealna.

Na pitanje da prokomentariše to što je Međunarodni sud pravde u Hagu poslao pismo članovima Predsjedništva BiH, Dodik je rekao da djeluje da sud brzo rješava to pitanje.



"Ne bih sada ulazio u proceduru svega toga, ali djeluje mi da sud ekspresno rješava to pitanje, ukoliko je to tako. Apsolutno je jasno da nema nikakvog pravnog osnova za dalje bavljenje tim pitanjem i zadržavanje te teme na dnevnom redu, samo dalje produbljuje krizu u BiH", dodao je Dodik.



Predsjednik RS-a je rekao da bi najbolje bilo da je /bošnjački član Predsjedništva BiH/Bakir Izetbegović smogao snage poslije svega i povukao taj zahtjev, nakon čega bi, možda, i mogla da se prihvati njegova navodno "pružena ruka".



Dodik je naglasio da će Narodna skupština Republike Srpske sutra imati jedno od važnih zasjedanja, na kojem treba da artikuliše stavove za buduća ponašanja o važnim pitanjima u BiH.



"Sve vrijeme nakon Dejtonskog sporazuma, taj sporazum je kršen na štetu Republike Srpske i srpskog naroda, tome treba stati u kraj i vratiti se izvornom Dejtonu i to postaviti kao naše osnovno traženje vezano za naš dalji ostanak u nekoj kvazi državnoj zajednici - BiH", zaključio je Dodik.