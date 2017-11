Dodik o granici BiH i Srbije: To treba da odlučimo mi iz RS-a i Beograd, a Sarajevo da prihvati

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su Srbija i Srpska jedno i da je manje važno gdje će granica "biti povučena".

"Mi u svojoj podsvijesti ne priznajemo tu granicu, ali formalno gledano u međunarodno-pravnom smislu, ona postoji. Mi ćemo biti na strani dobrih rješenja i ono što je interes Srbije veoma ćemo uvažavati", rekao je Dodik novinarima u Nevesinju.



On smatra da granicu između BiH i Srbije treba korigovati tako što bi dio u Štrpcima i na drugim mjestima vitalnim za funkcionisanje infrastrukture u Srbiji trebalo da bude pripojen toj zemlji, kao i da treba ispraviti rješenje

kod Bijeljine, gdje je Drina svojim tokom ušla više na teritoriju Srbije, gotovo 150 metara od graničnog prelaza.



"Mi smo spremni da to uradimo. Tu nemaju šta da rade ovi iz Sarajeva. Ako mi iz Republike Srpske to prihvatimo, oni treba da verifikuju. Pozivam ih na to", rekao je Dodik.



On je dodao da će za dva dana u Beogradu biti održana zajednička sjednica savjeta za sprovođenje Sporazuma o specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske, kao i sjednica dvije vlade.



Dodik je naglasio da u Sarajevu treba da prihvate da su prava na tom mjestu isključivo Republike Srpske i Srbije, a samo u formalnom smislu BiH.



Srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je, u vezi sa usaglašavanje granice između BiH i Srbije, da su sporne samo dvije tačke, dok je sve ostalo dogovoreno.



"Te sporne tačke su pruga (kod stanice Štrpci) i dio u opštini Rudo, gdje postoje neka naselja koja su kao ostrva na drugoj teritoriji. Mislim da princip kvadratni metar za kvadratni metar treba uvažiti", rekao je Ivanić novinarima.



On kaže da je Srbija tražila da se ispravi granična linija, koja je na prostoru Republike Srpske i dodao da se valjda Srbi sa Srbima mogu dogovoriti, jer to treba da se formalno vodi.



"Očekujem od onih drugih da to podrže", naveo je Ivanić.



Što se tiče hidroelektrana, on kaže da one pripadaju Srbiji koja ima pravo da ih koristi.



"Mi ćemo Srbiji dati pravo da može da pristupi slobodno na našu teritoriju. To nema veze sa granicom koja je utvrđena sredinom Drine. Oni će početi da plaćaju naknadu opštinama za potopljeno zemljište. Mislim da stvari idu izuzetno dobro i pozitivno", rekao je Ivanić.