Dodik o "amanetu": Sve što su Izetbegovići pokrali u ratu neka nose u Tursku

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS Milorad Dodik izjavio je kako ga BiH ne zanima jer to nije njegova zemlja. Svojom državom nazvao je Republiku Srpsku, administrativno-teritorijalnu jedinicu u sastavu BiH.

"Ja volim Republiku Srpsku i Republiku Srbiju, a Bosne i Hercegovina mi je neko moranje. Najbolje to potvrđuje Izetbegovićeva izjava kako on nekome daje nešto u amanet. Koji Erdogan? Kakav Alija Izetbegović? Oni mogu da daju Erdoganu ono što imaju lično pa neka nose tamo, a već su i odnijeli. Sve što su za vrijeme rata pokrali Alija Izetbegović i njegova porodica to može dati jer je to njihovo i ja nemam s tim ništa", kazao je Dodik.



Dodao je da su antiustavne i antidejtonske tvrdnje kako je Alija Izetbegović nakon smrti ostavio brigu o BiH predsjedniku Republike Turske Recepu Tayyipu Erdoganu.



"On nije nikada predstavljao Srbe i bio izbor Srba. Za njega su glasali muslimani i on nikada nije bio predsjednik BiH već predsjedavajući Predsjedništva. To je nešto sasvim drugo od onoga kako se on predstavlja. Sada je on mirotvorac i čudo jedno. Gdje je bio do sada takav lijep i zgodan da nam širi mirovnu inicijativu? Za Srbe je on ratni zločinac", rekao je Dodik.



Ocijenio je da je međunarodna zajednica licemjerna jer je čekala da Alija Izetbegović umre pa da bivši visoki predstavnik u BiH Paddy Ashdown izjavi da je istraga za ratne zločine protiv njega bila u završnoj fazi, ali da ga je smrt spriječila da ode u Hag.