Dodik najavio puštanje u promet 10 kilometara autoputa na dionici Banja Luka - Doboj

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će dionica autoputa "9. januar" Banjaluka-Doboj od "Mahovljanske petlje" do Drugovića u dužini od deset kilometara biti puštena u saobraćaj do kraja idućeg mjeseca.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će dionica autoputa "9. januar" Banjaluka-Doboj od "Mahovljanske petlje" do Drugovića u dužini od deset kilometara biti puštena u saobraćaj do kraja idućeg mjeseca.

Dodik je rekao da se radovi na ovoj dionici auto-puta odvijaju predviđenom dinamikom i prema kvalitetu koji je zahtjevan.



"Činjenica da nastavljamo sa dinamikom izgradnje autoputeva u Republici Srpskoj govori o tome da smo veoma odlučni da završimo trasu do Bijeljine i granice sa Srbijom", rekao je Dodik novinarima nakon obilaska radova na dionici autoputa od "Mahovljanske petlje" do Drugovića.



Dodik je istakao da Republika Srpska izdvaja značajna sredstva da bi bio završen autoput do granice sa Srbijom.



"Onemogućilo nas je to što nismo riješili pitanje akciza. Neki su smatrali da na taj način treba zaustaviti razvoj Republike Srpske. Ali kao što vidite ovdje za mjesec dana bit će puštena u saobraćaj dionica autoputa od `Mahovljanske petlje` do Drgovića u dužini od 10 kilometara u čiju izgradnju će biti utrošeno oko 100 miliona KM", rekao je Dodik.



Dodik je ukazao na važnost da se održi dinamika gradnje autoputeva u RS-u, te dodao da očekuje da će u narednoj godini biti završena i puštena u saobraćaj kompletna dionica auto-puta Banjaluka-Prnjavor.



Prema njegovim riječima, to bi bio veliki građevinski, komunikacijski i infrastrukturni uspjeh Republike Srpske.



On je dodao da to, osim izgradnje autoputeva, podrazumijeva i izgradnju Kliničkog centra u Banjoj Luci i bolnice u Istočnom Sarajevu, kao i izgradnju nove bolnice u Doboju, o čemu bi u ponedjeljak trebalo da počnu razgovori.



"To govori da postoji potencijal za razvoj Republike Srpske", rekao je Dodik.



Direktor preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Dušan Topić rekao je da se radovi na dionici autoputa od "Mahovljanske petlje" do Drugovića odvijaju predviđenom dinamikom i da je cilj da se održi kvalitet.



"Obišli smo ono što je urađeno i šta još treba da se radi. Vjerujemo da će do kraja septembra ova dionica auto-puta biti završena i puštena u saobraćaj", rekao je Topić.



Topić je naglasio da bi kompletna dionica auto-puta od Mahovljana do Prnjavora trebalo da bude završena i puštena u saobraćaj na proljeće naredne godine.



On je podsjetio da je dionca auto-puta od "Mahovljanske petlje" do Drugovića duga deset kilometara od ukupno 35,3 kilometara auto-puta od Mahovljana do Prnjavora.



On je napomenuo da ugovorena vrijednost ukupnog auto-puta po dionicama Prnjavor-Doboj iznosi 180 miliona eura, a dionica auto-puta od Prnjavora do Mahovljana 158 miliona eura.