Dodik: Izetbegovićevo "pružanje ruke" je licemjerje

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da najnovija izjava bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da je, nakon podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi protiv Srbije spreman da "pruži ruku", potvrđuje Izetbegovićevo licemjerje.

"Poslije svega što je učinio, ruka može da se prihvati jedino ako bi odmah povukao zahtjev za reviziju", rekao je Dodik.



On ističe da tu nije riječ o dobroj volji Izetbegovića da se riješi trenutna situacija, već o čistom licemjerju.



"To je licemjerje i bezobrazluk, koje je svojstveno samo takvim ljudima kao što je Bakir Izetbegović", rekao je Dodik.



Sada bi odjednom, kaže Dodik, trebalo zbog Izetbegovićeve "dobre volje" da se zaboravi šta on čini i šta pokušava da uradi u kontinuitetu mržnje prema Srbima i srpskom narodu u cjelini.



"Sada bi trebalo odjednom, samo zato što je on blagonaklon da se izvuče iz blata koje je sam napravio i gurnuo BiH i u blokadu i rasulo, sada bi on pokušao da bude pozitivac, koji, eto, nešto 'pruža ruku'", dodao je predsjednik Republike Srpske.



Podsjećamo, Izetbegović je nakon kritike da je na pomolu nova kriza vlasti izjavio da je spreman da prvi povuče potez u cilju stabilizacije odnosa.