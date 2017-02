Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik na današnjoj 22. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) povodom revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije izjavio je kako je na sceni pravna kriza koju je izazvao Bakir Izetbegović te da je podnošenje revizije presude kulminacija stanja u kojem se BiH nalazi od 1995. godine.

Dodik je kazao da je već sve rečeno kada je riječ o reviziji presude po tužbi BiH protiv Srbije te da je ona pravno analizirana. Istaknuo je kako ona nikada nije bila legalna te da je 1993. godine Alija Izetbegović kao predsjedavajući Predsjedništva BiH podnio tu tužbu u uslovima kada nije predstavljao BiH legalno.



"U Daytonu piše da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, Međunarodni sud pravde je prihvatio takvu lažnu tužbu i to 1993. godine. Ovo je kontinuitet da se sprskom narodu pripiše genocidno nahođenje. Tužbe uvijek pokreću Bošnjaci kroz kolektivne i pojedinačne tužbe. Današnji poslanici svjesni težine i odgovornosti trebaju donijeti odluku u korist srpskog naroda. NSRS je jedino mjesto gdje se mogu definirati sporazumi RS-a, a za sve što je odlučeno u BiH trebaju saglasnost dviju strana, a to su Federacija BiH i RS, ali se uvijek miješala Međunarodna zajednica koja je bila dominantna", istaknuo je Dodik.



Predsjednik RS-a smatra da je bitno napomenuti da je na sceni pravna kriza koju je izazvao Bakir Izetbegović te da je ovo kulminacija stanja u kojem se BiH nalazi od 1995. godine.



"Ljudi su se godinama mijenjali, ali politika nije. Za sve što se dešava kriv je Bakir Izetbegović i najodgovorniji je jer je predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA). Vidjeli ste da u Vijećnici nisu bili samo predstavnici SDA, već i ostali, kao što je opozicija, a svi oni mrze RS", izjavio je Dodik na 22. posebnoj sjednici NSRS-a.



Prema njegovim riječima, treba konstatirati da Izetbegović i njegovi sljedbenici urušavaju BiH, ali da on uporno govori kako se on za nju zalaže.



"Revizija presude po tužbi BiH je do sada najjači udar na BiH, a pričati o tome da treba braniti BiH ovakvu kao što je želi Bakir Izetbegović nije realno. Ne smijemo odustajati od onoga što jeste naše iskustvo i trebamo postaviti još niz pitanja. Da li bi Izetbegović krenuo u još neku avanturu da se mi još više razdijelimo, zato se trebamo još uvijek ujediniti. Izetbegović nije neko prema kome se trebamo usmjeriti, naš cilj je jedinstvo RS-a. Ne smijemo zaboraviti činjenicu i politiku koja se vodila protiv proslave Dana RS-a", istakao je Dodik.



Zaključio je kako na evropskom putu BiH, RS uvijek pokušavaju prevariti i kako su to potezi političkog Sarajeva.