Izetbegović: Uvođenje sankcija Dodiku je šamar cijeloj BiH, sam je kriv za to

Bakir Izetbegović (Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je na današnjoj konferenciji za novinare povodom uvođenja sankcija predsjedniku entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku izjavio da je takav potez šamar cijeloj državi te da je Dodik sam kriv za situaciju u koju se doveo.

Izetbegović je kazao da će se novonastala situaciji odraziti na sve građane Bosne i Hercegovine te da je za svakog lidera u zemlji ozbiljna stvar nalaziti se na američkoj crnoj listi.



"To je poruka za one koji u budućnosti namjeravaju investirati na ovom području, ali i za one koji će putovati. Dodik je sam kriv što nas doveo u ovu situaciju, samim tim i sebe. Svima je jasno da se moraju provoditi odluke Ustavnog suda BiH, jer je najbitnije u ovoj zemlji", kazao je član Predsjedništva BiH.



Izetbegović je naglasio kako su od bilo kakve pobjede na izborima važnije poruke koje nam stižu sa strane, jer, prema njegovim riječima, moramo osluškivati sve kritike.



"Ne mislim da Dodik planira bilo kakve radikalne poteze, kao što su odcjepljenje i mislim da je sve radio iz personalnih interesa. Srbija neće podržati sankcije, ali će ih njeni, kao i bosanskohercegovački građani, imati u vidu. Ovo je jaka poruka SAD-a koja će odraziti na BiH i sve njene građane. Dodik je uradio pogrešnu stvar, a nije SAD", smatra Izetbegović.



Na kraju je podsjetio kako su ovakve stvari SAD-a bila očekivane, jer je Milorad Dodik već odavno prešao sve crvene linije, provocirao je i izazivao. Izetbegović je također kazao kako se Dodik nekorektno odnosio prema visokom predstavniku u BiH, međunarodnoj zajednici i općenito miru i integritetu u BiH.