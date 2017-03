Dodik iz Moskve poručio kako neće biti referenduma o nezavisnosti RS-a

Milorad Dodik (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je u Moskvi kako neće biti referenduma o nezavisnosti RS-a.

On je za agenciju Tass rekao da neće biti referenduma iako bi mnogi to htjeli.



"Mi nismo avanturisti. Ali, ne isključujemo da ćemo organizovati referendum o statusu u slučaju da ne bude za nas zadovoljavajućih rješenja. To je sasvim logično u političkom životu", kazao je Dodik, a prenosi Al Jazeera Balkans.



Predsjednik RS-a je naveo da bi tom entitetu najviše odgovaralo kada bi se Bosna i Hercegovina vratila "slovu" Dejtonskog mirovnog sporazuma, prenosi Tanjug.



"To bi bila Bosna i Hercegovina u kojoj bismo mi mogli ostati, inače, u bilo kojoj drugoj Bosni i Hercegovini teško će nam biti da ostanemo", rekao je Dodik.



Dodik boravi u Moskvi, gdje će razgovarati s ministrom vanjskih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovom.



Iz ruske Ambasade u Bosni i Hercegovini potvrđeno je da će Dodik održati predavanje na moskovskom državnom Institutu za međunarodne odnose.