Dodik: Imam mjesto na inauguraciji Donalda Trumpa, a ulaznicu nisam platio

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je dobio poziv da prisustvuje svečanosti polaganja zakletve novog američkog predsjednika Donalda Trampa, a da ga akreditacije čekaju u Washingtonu.

Foto: Arhiv/Klix.ba

"Imam mjesto u sedmom redu. Pozvan sam i da prisustvujem Predsjedničkom balu, na kome će biti Donald Trump. Ako mi odlazeća administracija ne ospori vizu, bit ću na inauguraciji", rekao je Dodik povodom posljednjih spekulacija da nije dobio poziv za inauguraciju već za jedan od mnogobrojnih privatnih događaja koji u Washingtonu prate stupanje na dužnost novog predsjednika.



Predsjednik Republike Srpske je rekao za beogradske "Večernje novosti" da je poziv dobio još početkom decembra, ali da nije htio da se to medijski plasira i to od ljudi koji su bili u Trumpovom izbornom štabu i koji su sada u njegovom najužem krugu, a koji imaju pravo da pozovu koga hoće.



Dodik je istakao da nisu tačne ni spekulacije da je platio da bi prisustvovao događaju.



"Ništa nisam platio. Ako neko misli da to može da se plati, neka uradi to. Ako dobijem vizu, idem, ako ne, sačekaću da nova administracija zvanično preuzme dužnost i onda očekujem da se uklone sve prepreke za moj put u Ameriku", rekao je Dodik.



Upitan zašto misli da neće dobiti vizu za put u SAD, Dodik je odgovorio da mu posljednjih dana stižu zahtjevi da se odrekne političke partije koju vodi i postavljaju razni uslovi, prije svega da se odustane od donošenja deklaracije SNSD u vezi sa procesima za 2018. godinu, kao i da se odazove Tužilaštvu BiH.



Dodik je naveo da bi "ukoliko bi to ispunio, mogli da sarađujemo i dobio bi vizu".



"Inače, već sam tražio diplomatsku vizu, nisam je dobio, uz objašnjenje da tamo ne idem kao predstavnik BiH. Ni ranije nisam putovao u Ameriku kao predstavnik BiH, pa sam dobijao diplomatsku vizu", ukazao je Dodik.



Povodom izjave visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka da se Srbi nepotrebno raduju pobjedi Trumpa jer se njegova žena Melanija "dobro sjeća ko je napao BiH", Dodik je rekao da "upotreba imena još jednom pokazuje koji je Inzko showumen i ne drži se nikakve konzistentnosti u politici".



Dodik je istakao da on lično očekuje promjenu politike prema Srbima u BiH u narednom periodu.



Predsjednik Republike Srpske istakao je da je Inzko u funkciji muslimanske politike i to moraju da znaju i u Austriji.



"On će učiniti sve da se dodvori muslimanima jer će u suprotnom morati da ode i napusti mjesečnu platu od 25.000 eura. Inzko iznosi patološke laži, od Vijeća sigurnosti do medija. Što se nas tiče, on je više kurtizana nego ozbiljan faktor u BiH", rekao je Dodik.