Dodik donirao 60.000 KM odbojkašicama reprezentacije susjedne Srbije

Predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik donirao je 60 hiljada KM dvjema odbojkašicama u Odbojkaškoj reprezentaciji susjedne Republike Srbije.

Iz kabineta predsjednika manjeg bh. entiteta saopćeno je da je Dodik u Banjoj Luci primio Tijanu Bošković i Brankicu Mihajlović, odbojkašice iz Republike Srpske koje su nastupajući za reprezentaciju Srbije osvojile zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.



Tim povodom Dodik je izjavio da je odbojkašicama iz Republike Srpske Tijani Bošković, Brankici Mihajlović i Jeleni Blagojević donirao po 20.000 KM i uručio im prigodne poklone, jer su s reprezentacijom Srbije osvojile zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.



"Pokrenut ćemo inicijativu da ugradimo u zakon pravo da sportistima koji osvajaju medalje s reprezеntacijama Srbije dodijelimo pravo na nacionalne sportske penzije", rekao je predsjednik Dodik.



On je ocijenio da je za RS čast što ima odbojkašice koje igraju za reprezentaciju Srbije, što govori da RS ima potencijal.



"Sport je nešto što čovjeku obilježi cijeli život. Tako je vjerujem i našim odbojkašicama, ali i svim drugim sportistima", dodao je predsjednik Dodik.



Istakao je da mladi ljudi u RS-u imaju na koga da se ugledaju u sportu i da je značajno da se njime bave.



"Pobjeda odbojkašica trasira put mnogim budućim sportistima i zato im hvala. To je njihova nacionalna i državna uloga", naglasio je Dodik i odbojkašicama poželio mnogo uspjeha u budućnosti.



Ovim povodom oglasio se predsjednik Naše stranke Predrag Kojović koji je rekao da u saopćenju za javnost nije navedeno da li Dodik ljude okolo nagrađuje ličnim ili državnim novcem ili državni doživljava kao svoj pa u saopćenju stoji da ih je on lično nagradio.



"Čak i ako zanemarimo da su Dodikovi snovi noćna mora nas koji volimo svoju jedinu domovinu BiH, javnost u RS-u treba podsjetiti na činjenicu da je u tom bosanskohercegovačkom entitetu samo ove godine zatvoreno 15 područnih škola. Dakle, 15 školskih dvorišta i igrališta na kojima bi odrastali budući sportski šampioni bh. sporta ostat će pusto i bez podrške entitetskih vlasti", kazao je Kojović.



Dodao je da Dodikovi snovi da će njegova beogradska imovina i rodna kuća jednog dana biti u istoj državi već sada očigledno pretvaraju demografsku sliku tog entiteta u pustopoljinu.



"Zato pozivam političke lidere RS-a da ne sanjaju Dodikove snove, nego da sakupe mudrosti i hrabrosti i zajedno s nama sanjaju jednu novu, modernu, evropsku, građansku BiH u kojoj ćemo svi biti ravnopravni na svakom pedlju naše teritorije", zaključio je Kojović.