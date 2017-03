Jug mostarske općine, turistički zanimljiv zahvaljujući prirodnim i historijskim bogatstvima, znatno je opterećen problemima divljih deponija i nesavjesnog odlaganja komunalnog otpada. Aktualiziran je problem sanacije divlje deponije u naselju Kosor, ali upućeni u ovu problematiku upozoravaju da je problem mnogo kompleksniji i šire rasprostranjen.

