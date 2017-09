Direktor zeničke bolnice: Nije istina da je novinarima bilo zabranjeno izvještavanje iz bolnice

Kantonalna bolnica Zenica (Foto: Arhiv/Klix.ba)

U Kantonalnoj bolnici Zenica danas je održan štrajk zdravstvenih radnika kojem je bilo zabranjeno prisustvo novinarima, a u saopćenju za javnost direktor zeničke bolnice Rasim Skomorac demantovao je navode da je novinarima bio zabranjen ulazak radi izvještavanja o štrajku zdravstvenih radnika.

U Kantonalnoj bolnici Zenica danas je održan štrajk zdravstvenih radnika kojem je bilo zabranjeno prisustvo novinarima, a u saopćenju za javnost direktor zeničke bolnice Rasim Skomorac demantovao je navode da je novinarima bio zabranjen ulazak radi izvještavanja o štrajku zdravstvenih radnika.

Skomorac je u saopćenju za javnost istakao kako on nije zabranio ulazak novinarima u zeničku bolnicu kako bi ispratili štrajk zdravstvenih radnika te je dodao da je u to vrijeme bio na razgovoru kod premijera Zeničko-dobojskog kantona Miralema Galijaševića.



"Direktor bolnice je u periodu kada se održavao štrajk upozorenja bio van bolnice, preciznije na sastanku kod premijera Zeničko-dobojskog kantona, tako da apsolutno nije bio dostupan za davanje bilo kakvih naloga radnicima osiguranja bolnice u smislu zabrane ulaska novinarima radi snimanja štrajka upozorenja", stoji u demantiju koji potpisuje Skomorac.



S druge strane, novinari tri bh. medija, s obzirom na to da su imali označena vozila, ostali su na kapiji zeničke bolnice i nije im bio dozvoljen ulazak. Nakon desetak minuta provjera s nadležnima, radnik osiguranja je kazao kako novinarima nije dozvoljen ulazak te da će novinari koji su ušli u krug bolnice neoznačenim vozilima biti izbačeni.



Televizijske ekipe su od sudionika današnjeg štrajka izjave uzele ispred bolnice, a kasnije je, nakon poziva glasnogovornici Kantonalne bolnice Zenica i direktoru Rasimu Skomorcu, izdata naredba da se novinarske ekipe puste u krug bolnice, tako da su neki mediji izjave u krugu bolnice uzeli nakon završenog štrajka upozorenja. Predsjednik Kantonalnog odbora nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika ZDK Esad Hasanićević je kazao da je direktor Skomroac time poslao jasnu poruku.



Međutim, Skomorac je dodao da je indikativno i neprofesionalno od predsjednika Kantonalnog odbora Hasanićevića da izjavi da ga je postavila politika, čime se stvara dojam da pravi razlog davanja ovakve neistinite informacije nije borba za sindikalna prava predsjednika Kantonalnog odbora Hasanićevića, nego drugi razlozi poznati samo njemu.