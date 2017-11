DF: Nepojmljivo je da smo jedina zemlja u svijetu bez zakona o vanjskim poslovima

U Sarajevu je danas održana 26. sjednica Predsjedništva Demokratske fronte.

U Sarajevu je danas održana 26. sjednica Predsjedništva Demokratske fronte.

Razmatrajući aktuelnu društveno-političku situaciju u zemlji, Predsjedništvo se referiralo i zauzelo stavove o nekoliko pitanja.



"Prije svega, kada je riječ o izmjenama Izbornog zakona, mišljenja smo da su ovdje, ne slučajno, a sa namjerom da se pažnja javnosti ne fokusira na egzistencijalne probleme i države i građana, stvari krenule obrnutim redom i do te mjere ispolitizirane da mogu dovesti do posljedica nesagledivih razmjera", poručuju iz DF-a.



Dodaju da nema ništa od izmjena Izbornog zakona dok se ne krene od početka, a to je implementacija presuda Sejdić-Finci i Zornić-Pilav. Tek onda bi se moglo krenuti u te izmjene, svakako poštujući Ustav i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.



"Ovako, pogotovo kada je riječ o prijedlogu HDZ-a, intencija je dalja homogenizacija i teritorijalizacija zemlje i svih njenih građana. Stoga će zastupnici Demokratske fronte u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH glasati protiv ovog prijedloga. Naravno da će Demokratska fronta, ukoliko se ovom procesu priđe onako kako mislimo da treba, od 'glave', a ne 'repa', dati svoj doprinos u kreiranju Izbornog zakona na čemu svakodnevno radimo i bit ćemo spremni u redovnoj parlamentarnoj proceduri participirati sa svojim prijedlogom", kazali su.



Na današnjoj sjednici Predsjedništvo je još jednom osudilo neprimjeren i po državu BiH i njene institucije uvredljiv način na koji je potpisan sporazum o gasifikaciji Rafinerije u brodu od Vlade Republike Hrvatske i vlade jednog od dva bh. entiteta –Republike Srpske.



Također, Predsjedništvo DF-a upozorava državne vlasti i građane na posljednja dešavanja vezana za prekrajanje granica između Srbije i BiH na lijevoj obali Drine, u kojima je ministar vanjskih poslova u Vijeću ministara Igor Crnadak prekoračio i zloupotrijebio svoja ovlaštenja, jer nije imao stav Vijeća ministara, navodi se u saopćenju.



"I jedna i druga stvar koja nam se desila (gasifikacija rafinerije i prijedlozi izmjene dijela granice sa Srbijom) drastično, po ko zna koji put ukazuju na činjenicu da smo jedina zemlja na svijetu koja nema zakon o vanjskim poslovima, što je nepojmljivo! Predsjedništvo DF-a je dalo punu podršku donošenju Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je napravljen na inicijativu naših zastupnika, i koji je dobio podršku Klubova svih političkih partija osim HDZ-a", poručeno je iz DF-a.



Predsjedništvo je verifikovalo rezultate unutarstranačkih izbora na nivou regionalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih odbora Demokratske fronte te usvojilo Izvještaj o provedenim aktivnostima Političke akademije DF-a u ovoj godini i imenovalo Dževada Adžema za novog koordinatora PA.



Predsjedništvo je donijelo odluku da se u ime Odbora za pitanja mladih DF-a deligira jedan član Predsjedništva stranke, saopćila je Služba za odnose sa medijima.