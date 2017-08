Denis Hadžović: Cijelo društvo mora dugoročno raditi protiv terorizma

Foto: Klix.ba

BiH treba biti zabrinuta zbog globalne prijetnje terorizma, ali mi možemo najviše zahvaliti tome što nismo toliko atraktivna zemlja, odnosno što nismo kao neke zemlje zapadne Evrope na koje je medijska pažnja mnogo više usmjerena nego na BiH kazao je direktor Centra za sigurnosne studije BiH Denis Hadžović.

BiH treba biti zabrinuta zbog globalne prijetnje terorizma, ali mi možemo najviše zahvaliti tome što nismo toliko atraktivna zemlja, odnosno što nismo kao neke zemlje zapadne Evrope na koje je medijska pažnja mnogo više usmjerena nego na BiH kazao je direktor Centra za sigurnosne studije BiH Denis Hadžović.

Teroristi, ističe Hadžović kroz takve svoje akte u zapadnim zemljama mogu širiti svoju poruku i doprijeti do šireg sloja javnosti.



Direktor Centra za sigurnosne studije mišljenja je da institucije u BiH rade svoj posao, ali napominje da ni mnogo opremljenije agencije i države ne mogu kvalitetno odgovoriti ovoj prijetnji.



U našoj zemlji su, smatra on, napravljeni iskoraci u borbi protiv terorizma, kao što je, naprimjer, donošenje Zakona o prisustvu na stranim ratištima, a osim toga, nadležne agencije prate one koji su im sumnjivi i te osobe su pod posebnim nadzorom.



"Međutim, uz kapacitete koje BiH ima nemoguće je kontrolirati sve", naglasio je.



Stoga, podvlači Hadžović, cjelokupno društvo mora nastaviti dugoročno raditi na smanjivanju rizika od terorističkih napada te podržavati bh. agencije u njihovom poslu, jer su one organi koji najviše mogu doprinijeti prevenciji i smirivanju, ali i represivnim mjerama.



Direktor Centra za sigurnosne studije BiH osvrnuo se i na slučaj braće Hodžić iz BiH koje su njemačke vlasti osumnjičile za sudjelovanje u pripremi terorističkog napada. Braća blizanci su deportovani iz ove zemlje, a u BiH su se vratili i pušteni su na slobodu.



"U skladu sa njemačkim zakonom osumnjičeni su da bi mogli pripadati nekoj terorističkoj grupi, ali nisu počinili nijedno djelo krivično koje bi im moglo biti stavljeno na teret", konstatovao je Hodžić, istakavši da su stoga oni slobodni građani.



Kako je rekao, njemačke vlasti su iskoristile su Sporazum o readmisiji i prebacile brigu na BiH, jer se radi o bh. državljanima.



"BiH je zbog spomenutog sporazuma bila obavezna primiti ih nazad, što je, kao odgovorna članica, i uradila", dodao je te napomenuo da su javnost i sve nadležne agencije u BiH upoznate s ovim slučajem, tako da će braća Hodžić biti pod strožijim nadzorom te da će njihovo ponašanje biti praćeno.



Zaključio je da je cijeli ovaj slučaj medijski "prenapuhan" i kazao da ne vidi problem u svemu ovome jer se radi o osobama koje nisu počinile nikakvo krivično djelo u Njemačkoj.