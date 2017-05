DEI: Niko nije dostavio odgovarajuću ponudu za prevođenje Upitnika EK

Iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine (DEI) potvrđeno je za Klix.ba da u posljednjem postupku javne nabavke nijedan ponuđač nije dostavio ponudu za usluge prevođenja odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Na prvi javni poziv dostavljene su tri ponude, ali navodno nijedna nije bila odgovarajuća.

Iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine (DEI) potvrđeno je za Klix.ba da u posljednjem postupku javne nabavke nijedan ponuđač nije dostavio ponudu za usluge prevođenja odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Na prvi javni poziv dostavljene su tri ponude, ali navodno nijedna nije bila odgovarajuća.

Kako kažu, od uručenja upitnika Evropske komisije u decembru 2016. Direkcija za evropske integracije je u dva navrata pokretala postupak javne nabavke usluga prevođenja, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.



U okviru prvog postupka, objavljenog 29. decembra 2016. godine, ponude su dostavila tri ponuđača. Iz Direkcije za evropske integracije ističu da je primjenom jednakog tretmana ustanovljeno da nijedan ponuđač ne ispunjava uslove postupka, to jeste da nisu dokazane tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača te je postupak, u skladu sa zakono poništen.



"Direkcija je nakon isteka žalbenih rokova novi postupak javne nabavke usluga prevođenja objavila 17. marta 2017. U okviru novog postupka nabavke, do predviđenog roka nijedan ponuđač nije dostavio ponudu", kazali su nam iz Direkcije za evropske integracije.



Dodaju da Direkcija za evropske integracije intenzivno traži rješenje za modalitet nabavke usluga prevođenja, odnosno angažman dovoljnog broja kvalifikovanih prevodilaca koji bi osigurali kvalitetan prijevod odgovora na upitnik Evropske komisije, što je za cjelokupan posao od presudnog značaja.



Kako smo ranije pisali, susjedna Republika Hrvatska ponudila je BiH usluge prevodilačkih agencija koje će naša država najvjerovatnije i iskoristiti da bi osigurala prijevode na ukupno 3.242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije.



Praksa susjednih zemalja pokazala je da su zemlje u toku pripreme odgovora na Upitnik EK angažovale od 50 do 100 prevodilaca. Tako je Hrvatska angažovala blizu 100 prevodilaca, Crna Gora i Makedonija 50, a Srbija blizu 60 prevodilaca.