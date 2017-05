Cvijanović: Opozicija može podnositi inicijative koje god želi, niko ih više ne shvata ozbiljno

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je danas da opozicija može podnositi inicijative koje god želi, jer ih niko više ne shvata ozbiljno i "građanima je jasno da je njihovo sjedenje u sarajevskim foteljama služilo samo tome da blokiraju novac namijenjen Republici Srpskoj".

Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je danas da opozicija može podnositi inicijative koje god želi, jer ih niko više ne shvata ozbiljno i "građanima je jasno da je njihovo sjedenje u sarajevskim foteljama služilo samo tome da blokiraju novac namijenjen Republici Srpskoj".

Na pitanje Srne da prokomentariše to što će predstavnici opozicije sutra predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljku Čubriloviću uputiti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi, Cvijanović je rekla da predstavnici opozicije sjede u Vijeću ministara BiH koji nema parlamentarnu većinu i umjesto da podnesu ostavke, oni traže smjenu Vlade koja ima parlamentarnu većinu.



"Tamo su igrali pod palicom Bakira Izetbegovićc, a sada kada je on prestao da diriguje i sopstvenoj partiji, naši opozicionari su se dosjetili nove teme nastojeći da prikriju krah politike koju su vodili", rekla je Cvijanović.



Predsjednica Vlade RS je istakla da se u RS od opozicije svašta vidjelo, osim sposobnosti da pobijede na izborima.



"Što se tiče priče o protestima, i to smo vidjeli. Već su šetali i gostovali po parkovima organizujući svoje pozorišne predstave. Vidjeli smo i to da su, pored ulice, pokušavali za svoj poraz na izborima tražiti spas u stranim ambasadama, ali i nastojanjem da pravosuđe stave u funkciju svojih političkih ciljeva. Svašta smo od njih vidjeli, samo ne da su sposobni pobijediti na izborima", zaključila je Cvijanović.



Predstavnici opozicije u Republici Srpskoj sutra će predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljku Čubriloviću uputiti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Republike Srpske.



Prijedlog su pripremile SDS, NDP i PDP, koje su podržale i druge opozicione stranke, a lideri ovih partija očekuju da se o njemu izjasni i sama Vlada RS.