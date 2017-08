Crnadak: Željka Cvijanović je frustrirana, zna se ko odlučuje o budžetu MVP-a

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je da će, dok je na čelu ovog ministarstva, zajedno sa rukovodstvom donositi odluke o trošenju budžeta ove institucije, za koji kaže da je usvojen u regularnoj proceduri, i da o tome neće odlučivati predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.

"Očigledno je da je njena frustracija što je izgubila trku za člana Predsjedništva BiH od Mladena Ivanića, a kasnije i funkciju ministra inostranih poslova i dalje ogromna, pa tako i danas komentariše šta treba, a šta ne treba da se nabavlja u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, iako to nije njena nadležnost", naveo je Crnadak.



Iz Ministarstva inostranih poslova saopšteno je da je Crnadak naglasio da ako je nešto "jeftin trik" u ovom društvu, onda je to cjelokupna politika Cvijanović, koja je "stvorila okvir za ekonomsko propadanje Republike Srpske i za najveći nivo korupcije u Evropi".



"Sramotno je da ona i danas optužuje i etiketira srpske predstavnike u Vijeću ministara, u danu kada je trebalo da kaže 'hvala' jer je danas u BiH stigao novac od klirinškog duga Ruske Federacije", dodao je Crnadak, precizirajući da će od ovog novca na osnovu sporazuma koji je postigao aktuelni Savjet ministara oko 60 miliona KM pripasti Republici Srpskoj.



Prema njegovim riječima, Ministarstvo vanjskih poslova BiH nastavit će da obavlja svoje redovne aktivnosti u skladu sa zakonima i budžetom i neće dozvoliti da bilo ko bez odgovarajuće ustavne i zakonske nadležnosti vrši bilo kakvu vrstu pritiska i uticaja.



Cvijanović je danas ocijenila jeftinim trikom potez Crnatka da odustane od nabavke novog automobila.



"Kada se pogleda unazad od dana kada je stupio na dužnost srpski član Predsjedništva BiH, odmah su kupovani automobili i to se moglo pratiti u revizorskim izvještajima. Osim toga, taj ministar inostranih poslova BiH potrošio je toliko novca na besmislena putovanja da smo mogli, na osnovu toga, da uštedimo i otvorimo još 10 ili 15 novih škola", istakla je Cvijanović.