Dodik i Cvijanović o kupovini Audija za ministra: Pa neće valjda na posao biciklom

Kupovina skužbenog vozila Audi za potrebe Ministarstva prosvjete i kulture RS, odnosno ministra Dane Maleševića je potpuno opravdana, prokomentarisao je predsjednik RS Milorad Dodik na pres konferenciji nakon današnjeg zasjedanja Vlade RS, kojoj je i on prisustvovao.

"Šta me pitate, da li su opravdani protesti ili kupovina automobila, naravno da je kupovina automobila potrebna, pa neće nam se valjda ministri voziti u 'tačkama' ili na biciklu, znate kad ćemo odustati od kupovine vozila, onda kada Crnadak i Ivanić to isto učine, ni oni se ne voze na biciklu, jel’ tako", rekao je Dodik.



Na konstataciju novinara da je ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak poništio tender za nabavku novog vozila predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović je rekla da je to jeftin marketinški trik.



"To je njihov zavravanje javnosti, ja sam još prije nekoliko godina rekla da je neophodno ući u proces zanavljanja voznog parka i to i dalje smatram, to je neophodno, a to što me neki prozivaju i govore to što govore svjedoči o njihovom kućnom vaspitanju i okruženju iz kojeg dolaze", rekla je Cvijanović komentarišući proteste zbog nabavke novog vozila i zahtjeve za smjenu ministra Maleševića.