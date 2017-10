Crnadak: Do kraja godine razmjena teritorije sa Srbijom kod željezničke stanice Štrpci

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak očekuje da će posao oko utvrđivanja granice sa Srbijom biti završen najkasnije do kraj godine, uključujući i takozvanu razmjenu teritorija kod općina Rudo i Štrpci, zbog željezničke stanice "Štrpci".

"Za razliku od granice sa Hrvatskom, gdje imamo mnogo problema, sa Srbijom će to sve biti riješeno u ovoj godini. Očekujemo da se sporazum o granici završi 6. ili 7. decembra, kada je najavljena posjeta članova Predsjedništva BiH Beogradu", rekao je Crnadak za beogradsku Politiku.



On kaže da je završetak dogovora oko granica tehnička operacija, ali da će to imati snažnu političku poruku za obje zemlje.



Crnadak je rekao da prijedlog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se održi trilateralni sastanak visokih zvaničnika Srbije, BiH i Hrvatske ima podršku u BiH.



On smatra da je pitanje da li Zagreb hoće da uđe u jedan takav trilateralni okvir, ali da je optimista da će uskoro doći do sastanka na nivou šefova diplomatija, koji bi bio uvod u skup na nivou predsjednika i članova Predsjedništva BiH.



Crnadak je ocijenio da je "trougao Sarajevo-Beograd-Zagreb najvažniji za stabilnost regiona".



On je istakao da je Beograd zauzeo vrlo konstruktivan stav prema Sarajevu - daje snažnu podršku putu ka EU, ali i unutrašnjem dogovoru unutar BiH.



"Sa druge strane, razvijaju se i odnosi sa Republikom Srpskom u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Mislim da polako sazrijeva mišljenje da saradnja Republike Srpske i Srbije nije nikakva prepreka razvoju odnosa za razvoj odnosa Beograda i Sarajeva", rekao je Crnadak.