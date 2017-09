Čović u Zagrebu s Kolindom: Nema nikakvih smetnji za nastavak izgradnje Pelješkog mosta

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović susreo se u Zagrebu s predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar Kitarović, a tema sastanka bili su odnosi zemalja, političke prilike u Bosni i Hercegovini i njen euroatlantski put.

U vezi izgradnje Pelješkog mosta, Čović je informirao sagovornicu da, što se tiče institucija BiH, nema nikakvih formalno-pravnih smetnji za nastavak projekta, a da se na individualne stavove i reakcije pojedinih dužnosnika u BiH ne može utjecati, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.



Dodao je da u BiH određene političke snage koriste pitanje izgradnje Pelješkog mosta u dnevnopolitičke svrhe i u kontekstu predizborne kampanje za opće izbore 2018.



"Zbog toga se namjerno izazvani problemi u međudržavnim odnosima s Republikom Hrvatskom tamo gdje oni objektivno ne postoje. Istina je da mostovi povezuju a ne razdvajaju i da će od izgradnje Pelješkog mosta obje zemlje imati obostrane koristi, osobito lokalna zajednica u općini Neum, koja će nakon njegove izgradnje mnogo normalnije moći funkcionirati u vrijeme ljetne sezone", kazao je Čović.



Zajednička je ocjena da je Pelješki most važan projekt, kako za Republiku Hrvatsku, tako i za Bosnu i Hercegovinu, širu regiju i EU. Riječ je projektu razmjera i značaja kojeg treba pozdraviti i koji je u interesu svih. Pri tom je važno naglasiti da Republika Hrvatska most gradi isključivo na svojem teritoriju, ni na koji način ne dovodeći BiH u izolaciju. Naprotiv, njegova izgradnja donosi nove prilike, posebice za unapređenje turističkih potencijala općine Neum, stoji u priopćenju.



Od ključnog značaja za demokratsku stabilnost BiH ocijenjene su izmjene Izbornog zakona, te onih odredbi koje se odnose na izbor izaslanika u Dom naroda Federacije BiH a koje je Ustavni sud BiH proglasio nevažećim.



U pitanju je najvažnija odluka najviše sudske instance u BiH koja je direktno povezana sa temeljnim ustavnim načelom konstitutivnosti, te nalaže obavezu njene provedbe u smislu osiguranja pravičnog političkog sudjelovanja i suodlučivanja konstitutivnih naroda BiH, putem njihovih legitimno izabranih političkih predstavnika.



Sagovornici su zaključili da neprovođenje ove odluke izravno ugrožava principe Daytonskoga mirovnog sporazuma i njegovog ustava, te proizvodi daljnje ozbiljne reperkusije po neravnopravan položaj Hrvata BiH, na što su dužni reagirati i Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska.



U saopćenju se dalje navodi kako je zaključeno da je Izborni zakon nužno izmijeniti do kraja 2017. godine na način da se izmjenama osigura autonoman izbor, ravnopravno i legitimno predstavljanje svih konstitutivnih naroda u Domu naroda Federacije BiH i Predsjedništvu BiH, ali i svim institucijama zajedničkog odlučivanja.



Neodložno je nužno da se svi akteri u predstojećem razdoblju u dobroj namjeri posvete rješenju tog pitanja, čije je dosadašnje odgađanje u velikoj mjeri prouzročilo aktualnu političku krizu u BiH. To će ujedno biti najbolji pokazatelj iskrene posvećenosti reformskim procesima.



Na kraju sastanka sagovornici su iskazali snažnu opredijeljenost za daljnjim razvojem saradnje dviju zemalja i rješavanjem svih otvorenih pitanja u duhu dobrosusjedskih odnosa i otvorenog dijaloga.



Predsjednica Grabar Kitarović je u tom smislu iskazala čvrstu podršku BiH na njenom europsko-atlantskom putu, te je potvrdila svoju skoru posjet Bosni i Hercegovini.



Predsjedavajući Čović je ocijenio da je Republika Hrvatska prijateljska zemlja, s kojom BiH dijeli najdužu granicu, ali da ta bliskost i prijateljstvo na poseban način obvezuju kada je u pitanju odgovornost u odnosima dviju država te način komunikacije političkih dužnosnika, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, stoji na kraju saopćenja za javnost Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.