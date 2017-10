Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović danas je posjetio Tuzlu, a boravak u ovom gradu iskoristio je i za susret sa premijerom Tuzlanskog kantona (TK) Begom Gutićem.

Prilikom sastanka otvoreno je nekoliko važnih tema, a među kojima je pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji (EU), set zakona o akcizama, ali i saobraćajna blokada u kojoj se nalazi najmnogoljudniji kanton u Federaciji BiH.



"Tokom sastanka je otvoreno i pitanje upitnika Evropske komisije, a koji je Vlada TK na vrijeme završila. Tokom sastaka Čovića smo upoznali i sa problemom saobraćajne blokade TK te ga zamolili da u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima zauzme se da TK konačno dobije kvalitetan izlaz prema EU, ili da dobijemo što brži spoj na Koridor 5C", kazao je Gutić.



On je naglasio i da Vlada TK podržava donošenje seta zakona o akizama na način da se dio sredstava od akcize usmjeri prema nižim nivoima vlasti, napomenuvši da je ovaj kanton u odnosu na 2014. godinu danas postao stabilizirajući faktor u FBiH.



Kada je u pitanju euroatlanski put BiH, odnosno kandidatski status BiH za članstvo u EU te Akcioni plan za članstvo u NATO-u (MAP), Čović je rekao da se za naš evropski put dominantno vežu dvije teme koje su interesantne za kantonalne nivoe.



"To je popuna upitnika i mislim da ćemo ovom dinamikom do 15. decembra to potpuno i završiti. Sa ovog područja je data potpuna podrška, a druga priča je vezana za nacrt obračuna za mjesec novembar, kako bismo time pokazali jednu stabilnost. Mislim da je i jedno i drugo ovdje realno završiti", izjavio je Čović.



Podsjetio je da iduće sedmice odlazi u Brisel gdje će sa visokom predstavnicom EU za vanjsku politiku i bezbjednost Federicom Mogherini razgovarati na spomenute teme.



"Želim je do kraja informirati, kako bi ona u novembru došla ovdje. Budemo li tri uvjeta doveli pred kraj na svim nivoima, ispunili smo osnovne uvjete da dobijemo kandidatski status. To će pokazati jednu političku ozbiljnost, a ja sam uvjeren da ako sve završimo ove godine, u aprilu 2018. imamo kandidatski status, ali to će nam reći oni koji nam to trebaju reći kao prijatelji koji su nam vrata do kraja otvorili, a sad je do nas da ove stvari završimo", potcrtao je Čović.



Referirajući se na set zakona o akcizama, on je rekao da je stajališta da upravo jedan dio od dodataka ide prema nižim nivoima vlasti, onosno kantonima, čime bi se riješilo pitanje održavanja cesta i investiranja.



Tokom sastanka otvoreno je i pitanje saradnje međunarodnih aerodroma u Tuzli i Mostaru, uz naglasak na rješavanje pitanja vojne imovine te finansiranja sa federalnog nivoa.