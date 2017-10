Predsjedavajući Predsjedništva BiH, Dragan Čović boravio je u posjeti Goraždu gdje je s predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti razgovarao o aktuelnim problemima vezanim za finansiranje ovog kantona sa viših nivoa vlasti ali i o velikim šansama da BIH uskoro dobije kandidatski status.

Čović je danas u Goraždu izjavio da BiH ima šansu da uskoro dobije kandidatski status za ulazak u EU te da je optimističan pred odlazak u Brisel krajem ovog mjeseca. Smatra, naime da problemi u funkcionisanju vlasti na svim nivoima države nisu nepremostiva prepreka za ispunjavanje ključnih obaveza za dobijanje kandidatskog statusa, jer je to potrebno ne samo zbog EU, već i zbog građana ove zemlje.



"Moj zadatak je da obiđem sve prostore u BIH, jučer sam bio u Banjoj Luci, poslije toga u Posavini i Orašju, danas smo ovdje a poslije Sarajevo i popodne ćemo na isti način razgovarati u Zenici. Treba nam jedna realna slika BIH koju možemo predočiti u Briselu 24. ovog mjeseca a da iza toga ne bude nikakva negativna reakcija iz BIH, to je primarno i zato sam svugdje želio doći lično. Čini mi se da smo mi stvorili preduvjete za kandidatski status, samo to treba u narednih mjesec dana odraditi da bi ja onda mogao pozvati ključne dužnosnike EU koji su i prijatelji BIH a sami su vrh donošenja odluka u Briselu da u 11. mjesecu posjete BIH, da to oni kažu što se tiče našeg kandidatskog statusa u BiH. On je tu, u našim rukama , a jedna od ključnih stvari, pa ću ja to povezati i sa ovim prostorom ovdje je usvajanje proračuna", izjavio je Čović tokom posjete Goraždu.



On je kazao da bi se na svim nivoima vlasti nacrti budžeta za narednu godinu trebali donijeti već u novembru.



"Jučer su me informirali u Banjoj Luci da će odmah ići sa prijedlogom, naravno imaju parlamentarnu većinu, ali da bi se ovdje (op.a BPK Goražde) donio nacrt, mi moramo realizirati transfer koji ide s federalnog nivoa vlasti prema Goraždu i uvjeren sam da će se to desiti. Sutra kada budem razgovarao s Izetbegovićem zvat ćemo i Novalića i Miličević jer tu stavku treba samo izvršiti, a čak mislim da će se za narednu godine te stavke značajno povećati tako da bi svi ti nacrti proračuna, mogli ići paralelno. Vjerujem da će to Skupština moći podržati ovdje, a Vlada ne sumnjam, tako da s te strane to bude jedan od ključnih preduvjeta stvaranja jedne obične slike u BiH. Jer procjena je, da ako možete proračune usvojiti u tekućoj godini za narednu godinu da ipak imate stabilnost u državi a ta stabilnost je prevažna i za MAP i za kandidatski status. U MAP-u sam samo njih informirao kao dio naše vanjske politike da vjerujem da ćemo to za dva mjeseca dobiti. Naravno, trebamo donijeti ključne odluke i mislim da ćemo sutra na Predsjedništvu BiH to i donijeti", kazao je Čović.



Kako je istakao ostalo je još bitno pitanje akciza.



"To opet nema veze sa odlukama ovdje (op.a u Goraždu) ali ima vrlo direktno sa budućnošću ovog prostora jer u tim akcizama pet feninga bi išlo ponovo na ovu razinu vlasti kad su u pitanju ceste i na tom ćemo dalje insistirati tako da zaštitimo sve razine vlasti kad je u pitanju ta prihodovna strana o modernizacij, izgradnji, popravkama cesta kako bi se i ovo područle na neki način pomalo pretvorilo u prvi ulazni dio BIH a ne onaj zadnji kako to neko na kraju voli prikazati. I treće pitanje su upitnici. Dobio sam i ovdje informaciju, tu smo pri samom kraju, sutra će nas predsjedavajući Vijeća ministara morati izvjestiti o konačnom roku o agendi. Mi ćemo insistirati da to bude kraj 11. mjeseca i ako to bude tako onda očekujete vrlo brzo da imamo taj stav iz Brisela koji će biti puno drugačiji nego što mi to sami o sebi pričamo ovih dana kako se već nadmudrujemo u političkoj situaciji", izjavio je Čović nakon susreta sa zvaničnicima u BPK Goražde.



Premijeru kantonalne vlade Emiru Okoviću poručio je da će ono što je obećano biti realizirano, dodajući da ovaj prostor neće moći opstati bez potpore viših nivoa vlasti što je u konačnici odgovornost i na Predsjedništvu BIH.



S druge strane u BPK Goražde tvrde kako su svoj dio obaveza ispunili kad je riječ o ulozi u procesu evropskih integracija.