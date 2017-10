Čović s Plenkovićem: Građanska BiH znači unitarna BiH, etničko ne brisati iz Ustava

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednici HDZ-a i HDZ-a BiH, Andrej Plenković i Dragan Čović, u nedjelju su u Zagrebu istaknuli važnost podupiranja kvalitetnih odnosa između dvije zemlje, izmjena izbornog zakonodavstva i jednakopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda u toj zemlji.

Plenković je nakon sastanka izvijestio da su posebno razgovarali o izborima u BiH koji bi trebali biti za otprilike godinu dana.



"Za HDZ je važno da izborni sustav bude pravičan, rezultira izborom legitimnih predstavnika svih triju konstitutivnih naroda", naglasio je Plenković nakon sastanka užih vodstava dviju stranaka.



Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović, koji je i predsjedatelj Predsjedništva BiH, istaknuo je kako HDZ-a BiH i svi njihovi partneri nastoje da evropski put te zemlje bude prioritet vanjske politike BiH te da se do kraja godine aktivira Akcijski plan za članstvo (MAP) BiH u NATO-u.



Dvojica čelnika razgovarala su o brojnim infrastrukturnim projektima koji trebaju snažiti odnose između dviju država - mostu na Svilaju, Gradišci, granici kod Kostajnice i Pelješkom mostu.



"Vjerujem da ćemo vrlo brzo otvoriti i dva hrvatska konzulata u Vitezu i Livnu", rekao je Čović.



Ističući važnost zaštite jednakopravnosti Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda, Čović je rekao da će animirati veliki broj prijatelja da "ne nasjednu na kalkulaciju kako etničko i narodno treba izbrisati iz Ustava BiH kako bi ona ostala građanska, a to građanska u konačnici znači unitarna BiH", što će izazvati i bezbroj problema.



"Želimo osigurati minimum da hrvatski narod može birati svoje predstavnike i u Predsjedništvu BiH i u Domu naroda", poručio je predsjednik HDZ-a BiH.



Na novinarska pitanja hoće li se idući izbori u BiH održati po novom zakonu i što ako se to ne dogodi, Plenković bitnim smatra postizanje političkog konsenzusa i dogovor ključnih političkih stranaka u toj zemlji oko tog zakona. "Smatramo da nije dobro da pozitivno zakonodavstvo koje omogućuje da jedan narod drugom bira svog predstavnika u Predsjedništvu BiH bude na taj način", kazao je.



Čović bitnim drži promjenu izbornog zakonodavstva jer, ako se to ne dogodi, onda bi došli u ustavnu poziciju kakvu imaju za Mostar za koji je Ustavni sud ništavnim proglasio određene odredbe izbornog zakonodavstva.



"Ne bi imali osnova za implementaciju izbornih rezultata", kazao je Čović koji vjeruje da će naći dovoljno mudrosti unutar BiH kako bi se izborno zakonodavstvo prilagodilo odlukama o konstitutivnosti Ustavnog suda kako bi se izbori mogli održati.



Upitan kako komentira odluku Narodne skupštine Republike Srpske o proglašenju vojne neutralnosti toga entiteta u BiH, odgovorio je da su sve političke opcije u toj zemlji suglasne da se ide u aktiviranje MAP-a, a u vezi NATO-a srpske snage traže rješenje koje će do kraja biti izbalansirano s Republikom Srbijom.



"S te strane to treba uvažavati", kazao je Čović i dodao da je Hrvatima u BiH cilj da se MAP aktivira u prosincu ove godine.