Nakon danas održane sjednice Predsjedništva BiH, javnosti se obratio Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva BiH. U svojim izjavama dotakao se brojnih tema, od Upitnika Evropske komisije, reakcije na izjavu austrijskog ministra Sebastiana Kurza o pokrivenim ženama, Pelješkog mosta, knjiženja imovine, MAP-a, energetskog sektora...

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Govoreći o prevođenju odgovora Upitnika Evropske komisije, kazao je da je procjena kako da će trebati angažovati blizu 100 prevodilaca i da će za taj posao biti potrebno 60 dana te će preciznije podatke moći dati naknadno."Mislim da smo vratili optimizam i počeli raditi ono što je trebalo raditi prije četiri-pet mjeseci", kazao je Čović.Na pitanje o izjavi ministra vanjskih poslova Austrije Sebastiana Kurza da se u Sarajevu i Prištini ženama plaća da na ulice izlaze sasvim pokrivene, nije želio komentarisati njegove riječi već je istakao kako ne vjeruje da druge administracije ili dijelovi administracija mogu imati neki utjecaj na našu zemlju.Pozvao je da se što više "zatvara prostor" bilo kakvim utjecajima i manipulacijama o određenim temama."O toj temi smo raspravljali, a inače odnose države sa Islamskom zajednicom BiH će regulisati sporazum koji je u pripremi. Ne treba kalkulirati i ostavljati prostora za bilo kakve manipulacije", kazao je Čović i pozvao sve u našoj zemlji da snažnije djeluju s više autoriteta i i tako pošalju poruke.I o Pelješkom mostu je kazao da je problem koji se može vezati s prethodnim pitanjem - nedjelovanjem zajednički."Većina država sebi to u svijetu ne bi dozvolila. Neodgovorno se ponašamo prema BiH i iz velike ljubavi svašta nazovemo zaštitom BiH", dodao je i pozvao bh. lidere na zajednički stav.On je mišljenja i da je BiH ranije kroz svoje institucije kazala sve o toj temi, kao i komisije koje su sarađivale sa onima iz Hrvatske."Ono što ja znam, svi uslovi koje smo mi poslali u vezi tehničke izvedbe projekta su s hrvatske strane ispoštovani. Razgovarao sam i sa hrvatskim premijerom Plenkovićem, oni žele direktnu komunikaciju i nastavljaju projekat za koji su osigurali 80 posto sredstava. Taj projekat je prevažan i za BiH i to ne treba minimalizirati", poručio je Čović.Hrvatski član Predsjedništva je govorio o posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kazavši da njegov dolazak vrlo jasno ukazuje da posjeta ima važan značaj, budući da Bosna i Hercegovina dugo nije imala posjetu predsjednika Srbije u posjeti."Mnoštvo je tema o kojima ćemo razgovarati u Bosni i Hercegovini, a to sve je u našem zajedničkom interesu. Bosna i Hercegovina mora definisati svoje granice sa susjedima, prvenstveno sa Hrvatskom i Srbijom", kazao je Čović.Istakao je da kako se budemo približavali izborima sve će više biti političkih strategija i kolosijeka, što kroz stranačke funkcije, pa i zvanične funkcije."Vrijeme je predizborno, pa se može očekivati jedan odnos biračkog tijela prema takvom djelovanju", naveo je Čović.Dodao je kako je moguće da će se otvoriti snažnije mogućnosti da se aktiviraju važne strategije, kao što je MAP."Naša je vještina kako ispoštovati stavove institucija BiH. Mi smo danas dobili izvještaj ministrice odbrane. Naš zadatak je da već u 10. mjesecu dobijemo pozitivan stav glede pristupa NATO-a, odnosno da ćemo imati aktiviran MAP. Ja ću uskoro biti u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Čović, dodavši da moraju biti jasno definisana djelovanja glede aktivacije MAP-a.Istakao je kako većina onog što su dosad uradili glede Izbornog zakona, da su radili planski."Radujem se da već neka stranka koja je najavila svoj prijedlog - da da svoj prijedlog. To ćemo kroz parlamentarnu raspravu najbolje raspraviti. Dakle, onaj prijedlog koji će zaštiti da jedan narod drugom bira političke predstavnike", istakao je Čović, dodavši da bez Izbornog zakona izbora neće biti."Mi to moramo popuniti. To ne treba shvatiti kao političko nadmudrivanje", zaključio je Čović.