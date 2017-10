U sklopu obilaska svih područja u našoj zemlji, predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović danas je imao radni sastanak s premijerom i svim ministrima Hercegovačko-neretvanskog kantona. Najviše je bilo govora o aktivnosti na evropskom putu naše zemlje, kao i aktuelnostima koje dominiraju u ovom kantonu.

U sklopu obilaska svih područja u našoj zemlji, predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović danas je imao radni sastanak s premijerom i svim ministrima Hercegovačko-neretvanskog kantona. Najviše je bilo govora o aktivnosti na evropskom putu naše zemlje, kao i aktuelnostima koje dominiraju u ovom kantonu.

"Bilo je govora prije svega o uslovima u kojima radi Vlada, o postavljenim ciljevima i njihovom ostvarenju u ovom mandatnom periodu, o prioritetima u radu, poteškoćama, kao i onom što tek dolazi u narednom periodu. Govorilo se o budžetu za narednu godinu, finansijskim planovima i drugim važnim aktima", kazao je u rezimeu sastanka Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNK.



Čović je iskazao zadovoljstvo da je danas u HNK te iznio niz pohvala na rad izvršne vlasti u ovom kantonu, posebno u složenim uslovima, kako političkim, tako i ekonomskim.



"Prenijeli smo stav da imate podršku oba vrha političkih stranaka iako to možda nije mudro ovdje kazati, da ne kalkulišemo, daleko su izbori, treba živjeti i raditi. Kao i u drugim kantonima, osnovna tema je bio naš euroatlantski put, ono što su naši formalni uslovi, kao što je onaj da budžet u ovom kantonu za narednu godinu bude usvojen u ovoj godini. To je i pitanje akciza koje nije do ovog nivoa, te upitnika koji je ovaj kanton već odradio", kazao je nakon sastanka Dragan Čović.



Čović je najavio svoj odlazak u Brisel i Strazbur naredne sedmice, gdje će biti govora o ovim pitanjima, te izrazio sigurnost da bi, ako ona budu uspješno apsolvirana, Federica Mogherini već narednog mjeseca mogla kazati pohvalne stvari o kandidatskom statusu naše zemlje.



"Koliko god mi sebe potcjenjivali, to je tako, te bi bila velika šteta da ispustimo tu mogućnost. Kako budu dolazili izbori, bojim se da će se nametati neke druge teme", kazao je Čović te poručio članovima Vlade da pitanja o kojim nemaju dogovora drže pod kontrolom do izbora, a da ih poslije počnu rješavati.



Čović je naravno upitan i o statusu Srba u ovom kantonu i njihovom pitanju konstitutivnosti, kazavši da to treba tretirati dosta šire.



"To ja komentarišem već mjesec dana, što se tiče HDZ-a mi nemamo nikakvih problema u vezi s provođenjem odluka Ustavnog suda cjelovito. Ono što tražimo za Hrvate kao konstitutivan narod, logično je da i bez presude to moramo osigurati i drugima. Imam osjećaj da kalkulacije političkih stranaka opozicije, čak i pomalo pozicije idu u tom smjeru da bi to pitanje trebalo otvoriti neke nove rasprave, naravno da u tome neće dati doprinos", odgovorio je Čović.



Čović je prokomentarisao i raspravu Vijeća Evrope o izborima u Mostaru, kazavši da su se izbori trebali desiti kad i drugdje, po uslovima kako se to dešava u bilo kojoj lokalnoj zajednici u BiH.



"Ne možemo konstitutivnost tretirati gdje nekom treba, odluka Ustavnog suda je dosta široka bez obzira na to koliko je neko usko tumači i jasno definiše da se konstitutivnost tri naroda mora do kraja uvažavati. Vrlo jasno je definisano da moramo poštivati i presude suda u Strazburu, kada je u pitanju jedina koja se naglašava Sejdić-Finci, kao i druge", izjavio je Čović naglasivši da se polemike o ovim pitanjima trebaju voditi u parlamentima.



Čović je upitan i da prokomentariše Rezoluciju o vojnoj neutralnosti RS-a i kritike da ne reaguje na poteze Milorada Dodika, kao i izjave da će Republika Srpska biti nezavisna.



"Ja to želim prepustiti političkim analitičarima, ja imam ulogu u ovoj državi, a prije sedam ili deset dana sam razgovarao s njihovim predstavnicima. Sva javnost zna da postoji jedan plan, političke aktvnosti koje su dio strategije ili taktike jedne političke opcije. Koliko god mi šutjeli, ona se odvija kako se odvija. Moj cilj je da mi u decembru dobijemo MAP i dobit ćemo ga. Svako ima pravo da kaže nešto o NATO savezu, vidjeli ste u Crnoj Gori, bilo je 51-49 posto nakon glasanja, a oni su u NATO-u, bez obzira na onih 49 posto", kazao je direktno na kraju Čović.



Kazao je i da je euroatlantski put jedini naš put, ali da se uvažava i stav iz srpskog naroda. Srbi imaju rezervu jer prate glas iz Republike Srbije, kazao je još Čović, to ne treba ignorisati jer bi to bila katastrofalna greška.