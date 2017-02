Čović o reviziji presude: Žalosti me što ovako važne odluke donose bez konsenzusa

Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, kaže kako ga žalosti činjenica što je odluka o pokretanju revizije presude, kao jedna važna odluka, donesena bez konsenzusa, posebno jer to nije u skladu s onim kako su se politički predstavnici opredijelili da će djelovati.

Foto: Arhiv/Klix.ba

"To nije dobro za institucionalnu ravnotežu i odnose na čijoj izgradnji smo naporno radili u proteklom razdoblju. Budućnost ove zemlje ovisi o kvaliteti unutrašnjih odnosa koje ćemo izgraditi, a oni se ne mogu unaprijediti na ovakav način", kaže Čović.



Smatra da jednostrano djelovanje i odlučivanje ne vodi stabilnosti i prijeko potrebnom pomirenju.



"Ne bih želio povrijediti nikoga, ali moramo biti svjesni okruženja u kojem živimo te da je, nažalost, ovakva odluka unijela nepotreban nemir i vidno narušila odnose unutar BIH. Mislim da svi skupa trebamo biti okrenuti prema našem EU putu i budućnosti i učiniti sve da do kraja godine steknemo kandidatski status. Ne smijemo dozvoliti da ovo pitanje zasjeni sve pozitivne rezultate koje smo ostvarili u proteklom vremenu. To znači da u narednom razdoblju moramo naći mudrosti i zrelosti nositi se ovom situacijom", kaže u izjavi za medije Čović.