Čović: Nema većeg šamara zemlji od zahtjeva da se pojedinačno očitujemo o reviziji presude

Član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović na današnjem druženju s novinarima prokomentarisao je reviziju presude u slučaju tužbe BiH protiv Srbije, istaknuvši da njemu revizija nije sporna i da ne želi spekulirati s osjećajima žrtava. Međutim, dodaje da kao legalista insistira na tome da se poštuju odluke institucije i kad je riječ o Haškom tribunalu.

Čović je kazao da na sjednici Predsjedništva BiH o reviziji nisu željeli donijeti odluku preglasavanjem, a da pismo Međunarodnog suda pravde upućeno iz Haga i inisistiranje da ono dođe diplomatskom poštom govori o institucijama BiH i nepovjerenju u Ambasadu BiH u Holandiji.



Podsjetimo, pisma trojici članova Predsjedništva BiH upućena su preko ambasade naše zemlje u Holandiji, a o sadržaju se još uvijek spekuliše. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak je kazao da bi pisma danas ili najkasnije sutra trebalo da budu dostavljena u Sarajevo.



"Osjećam da će tražiti da se svaki član očituje o reviziji. Nema većeg šamara jednoj zemlji od toga da na taj način moramo iznositi svoje stavove, uz svo poštovanje Sudu. Vidjet ćemo kakav će biti odgovor. Ne smijemo napraviti grešku jer ova greška dovela je do toga da koalicioni partneri kažu da imamo tehničku vladu. Insistirat ću da BiH govori jednim glasom", istakao je Čović.



Dodao je da ga brine što niko ne traži kvalitetno rješenje kako se okrenuti boljim temama, a mišljenja je da je izvršna vlast na entitetskom i državnom nivou zarobljena političkim tenzijama.



"Došli smo u poziciju da ponovo otvaramo pitanje kuda ide BiH", navodi on. "Trebali smo Vijeću ministara i Vladi FBiH osigurati vjetar u leđa".



Čović vjeruje da nema drugog rješenja već da se odmah krene zajedno raditi.



"Ne smije se desiti da u Predsjedništvu BiH donosimo odluke bez konsenzusa. Federica Mogherini dolazi u BiH i mi moramo dati uvjerenje da smo opredijeljeni da stignemo do kandidatskog statusa u EU. Insistirat ću na tome da s kolegama iz Predsjedništva stavimo političke igre po strani. Minimum je izborno zakonodavstvo koje moramo pripremiti za iduću godinu. Trebamo se fokusirati na provođenje agende", izjavio je Čović izrazivši optimizam.