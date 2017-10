Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović sastao se danas sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konaković. Čović je nakon sastanka poručio da je cilj bio usaglašavanje informacija kako bi on mogao ljude koji otvaraju evropska vrata korektno informisati o stanju u BiH.

Čović je rekao da je imao potrebu da bude upoznat sa aktivnostima izvršne i zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo, a da i kantonalni čelnici čuju šta se dalje planira raditi kada je riječ o državnoj aspiraciji u vanjskoj politici. Dodao je da je cilj bio usaglašavanje informacija kako bi on mogao ljude koji otvaraju evropska vrata korektno informisati o stanju u BiH.



"Ohrabruje me da krajem ovog mjeseca kada budem razgovarali sa naznačenim prijateljima iz Brisela moći ćemo ih korektno izvijestiti i da to ne bude da sam ja preoptimističan. Sve preduvjete smo u stanju ispiti u ovoj godini da bi već početkom iduće godine bila pozitivna slika i ocjena našeg statusa, odnosno da imamo kandidatski status za EU", rekao je Čović.



Poručio je kako očekuje da će na sjednici 11. novembra predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić dati detaljnu informaciju i konačan stav u vezi s Upitnikom Evropske komisije. Kako kaže, ostala su četiri stvari koje BiH mora uraditi, a jedna od njih je Transportna zajednica što je odrađeno. Ostale aktivnosti su usvajanje seta zakona o akcizama, Upitnik Evropske komisije i pitanje budžeta.



Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković kazao je da su iskazali zahvalnost u lobiranju i energiji koju iskazuje Čović u obavljanju dužnosti na putu ka evroatlanskim integracijama. Dodao je da su predsjedavajućeg Predsjedništva BiH informisali da Kanton Sarajevo na vrijeme ispunjava svoje obaveze te da u KS postoji finansijska stabilnost.



"Čuli smo dosta lijepih i optimističnih informacija, a naravno svjesni smo okolnosti i činjenice da naš dnevnopolitički život ponekad ugrožava ciljeve i zadatke izvršne i zakonodavne vlasti", rekao je Konaković.