Nakon niza današnjih sastanaka u svom mostarskom uredu, predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović organizovao je berbu grožđa u kojoj su učestvovali brojni predstavnici diplomatskog kora u našoj zemlji. Sve je upriličeno u vinogradima Hercegovina vina u Mostaru, a nakon okupljanja i prigodne zdravice domaćina, svi su se uputili u vinograd.

Poslije nekoliko obranih redova i kad je korpa već bila skoro puna, Čović je za okupljene medije prokomentarisao današnje aktivnosti, kao i aktulne političke teme.



"Sretan sam da smo se uspjeli organizovati na kraju sezone branja grožđa u Hercegovini, da u našem klasičnom trganju, zajedno s diplomata angažovanim u Bosni i Hercegovini, damo jedan doprinos, da znamo cijeniti plod Hercegovine koji nas je i odgojio. Nadam se da će dugo vremena ovo biti osnovna poljoprivredna kultura. Jedan od naših najvećih vinogradara učinio nam je zadovoljstvo i pozvao nas, nadam se da ćemo kroz druženje Bosnu i Hercegovinu kasnije predstaviti u najboljem svjetlu", kazao je u uvodu Čović.



Prvo pitanje koje je zanimalo medije bila je afera oko prisluškivanja i da li će Čović poduzeti nešto povodom toga.



"Čelnici HDZ-a i hrvatskog naroda ništa neće poduzeti, ali hoće oni koji imaju odgovornost u BiH, za sigurnost svih građana. Znajući da članovi Predsjedništva BiH po Ustavu imaju značajnu ulogu oko toga, naravno da ćemo to pitanje brzo staviti na dnevni red i raščistiti odnose kako se oko toga ne bi špekulisalo", odgovorio je Čović te kazao i kako misli da tu ima više galame, nego konkretnih dijela.



Čović je kazao da uopšte ne sumnja da njega neko prisluškuje, ali da ga to ne opterećuje jer sve što može reći medijima, tvrdi, može reći i u zatvorenom prostoru.



"Ipak, institucije države moraju raditi isključivo po zakonu, posebno taj osjetljivi posao, zato ovo i komentarišem. Pogotovo ako neko kaže da je za to imao opravdanje ekonomske ili neke druge prirode. Morat ćemo dati odgovor na sva pitanje, ne smijemo špekulisati jer smo oko toga jako osjetljivi. Koliko smo samo puta govorili da BiH ima parasisteme u više institucija kroz različite nivoe. Ova zemlja mora funkcionisati kao normalna pravna država, a to ne može ako ovaj dio sistema ne funkcioniše do kraja", kazao je Čović.



Kada je u pitanju posjeta Americi, Čović je kazao da će ona biti višestruko korisna za Bosnu i Hercegovinu jer su poslate snažne poruke.



"U narednih dvadeset dana vidjet ćete mnoštvo susreta u Bosni i Hercegovini i izvan nje s zaključcima da je BiH danas mjesto u Evropskoj uniji i da će se vrata do kraja otvoriti. Siguran sam da će tako biti i u Briselu 23. i 24. s generalnim sekretarom NATO saveza oko priče s MAP-om. S Federicom Mogherini je dogovorena vrlo skora posjeta, kao jedno ohrabrenje našem evropskom putu. Poruka je jasna, vrata su do kraja otvorena i znamo da su ključni poslovi koje trebamo uraditi u Bosni i Hercegovini. Ključni posao je opet pokazati dobru volju i političku zrelost, a ne da se bavimo sami sobom ili izborima godinu i po prije izbora", kazao je na kraju Dragan Čović te se vratio trganju grožđa.