Čović: Izetbegović neće Hrvatima birati predstavnike, naše partnerstvo dolazi u pitanje

Foto: Arhiv/Klix.ba

Lider HDZ i predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je da će stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora (HNS) uvjerljivije nego ikada do sada dobiti izbore, te poručio da Hrvatima predstavnike neće birati predsjednik SDA Bakir Izetbegović i njemu slični.

Lider HDZ i predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je da će stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora (HNS) uvjerljivije nego ikada do sada dobiti izbore, te poručio da Hrvatima predstavnike neće birati predsjednik SDA Bakir Izetbegović i njemu slični.

"Izetbegoviću sam jasno rekao - HDZ i stranke okupljene oko HNS uvjerljivo će dobiti izbore, uvjerljivije nego ikad do sada, ali nam ti nećeš, ili takvi kao ti nećete birati predstavnike, niti ćete nam vi tražiti alternative, kao što ste do sada radili", rekao je Čović.



Čović je u izjavi za HMS poručio da će hrvatski narod odlučiti za sebe. Komentarišući izjavu Izetbegovića da će SDA "morati tražiti alternativu HDZ-u", Čović kaže da je lider ove stranke to rekao "na kraju balade".



"Taj koncept živi već dugo vremena. Pripreman je kandidat u ime Hrvata i protivkandidat, konkretno meni, davao se novac za to, na određenim prostorima se vodio marketing za te ljude i tako dalje. Znači, to je jedan trajni proces", rekao je Čović.



Čović smatra da se SDA neće olako odreći mogućnosti da bira umesto Hrvata i formira vlast bez hrvatskih predstavnika.



"Ja komuniciram sa Izetbegovićem. Na tu temu smo pričali već pet ili šest puta u zadnjih šest ili sedam mjeseci. Ono što je proteklih dana izašlo u eter, što je nedvosmisleno kazano, praktično se radi bar zadnjih 10 mjeseci. Vrlo sam mu jasno rekao da neće ići, da naše partnerstvo dolazi u pitanje", istakao je Čović.



Prema njegovim riječima, politika koju vodi SDA je pomalo gubitnička i to je put u propast.



"Meni je iskreno žao, jer sam mislio da HDZ i SDA mogu imati jedno strateško partnerstvo", rekao je on.



Čović je podsjetio da je u jednom trenutku traženo rješenje za izborno zakonodavstvo i za puno drugih ključnih životnih pitanja, dok je evidentno sve skupa rađeno s druge strane da vrijeme prođe.



"Zato ja ne brinem brigu koju danas brine lider SDA", rekao je Čović.



On kaže da brine kako da zaštiti područje hrvatskog naroda i poručuje da će u tome uspjeti.



"Oni koji su mislili da uime nas mogu birati podcijenili su činjenicu da bez hrvatskog naroda neće biti ove države", poručio je lider HDZ.