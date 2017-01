Čović: Bio sam siguran da 1992. neće biti rata, sada sam još sigurniji da ga neće biti

"Bio sam siguran da neće biti rata ni kada se prethodni dogodio. Danas sam puno sigurniji da ga neće biti, no ipak treba reći da o tome ne odlučujemo mi, nego velike sile. A hoće li to dobaciti do nas, nisam siguran da smo im, na sreću, na bilo koji način zanimljivi", izjavio je hrvatski član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović u intervjuu za "Večernji list".

Foto: Arhiv/Klix.ba

Regionalno gledano, smatra Čović, najvažnije je imati mir oko Srbije i Kosova i nedavne napetosti, po njegovom mišljenju, imaju veze samo s izborima.



"Za sada ne vidim te ratne razmjere, ali da se nešto slično može organizirati, u to sam uvjeren. Pripremaju se kojekakve protestne igre ili, kako neki vole reći, 'događanja naroda' od skoro istih aktera koji su to činili prije tri godine", kaže Čović.



Komentirajući najavljenu posjetu BiH srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića idućeg mjeseca, Čović ističe kako ta posjeta ima smisla ako Nikolić bude kandidat za predsjednika na skorim izborima u Srbiji.



"Nakon najave ponovnog reaktiviranja tužbe pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu protiv Srbije, ta je posjeta, međutim, opet neizvjestan. Situacija u BiH i regiji je složena, puna nekih novina, a rekao bih i osmišljena da bi se još više zakomplicirala. Pokušat ćemo tu situaciju stabilizirati, a kroz to vrijeme rješavati i ključne probleme. Prvi problem koji rješavamo je Izborni zakon, a to podrazumijeva dogovor oko izmjene načina izbora članova bh. Predsjedništva, izaslanika u Dom naroda FBiH te izbora u Mostaru", smatra Čović.



Na upit što za njega znači federalizacija koja se spominje i u predloženim amandmanima na novi nacrt rezolucije o BiH u Evropskom parlamentu, Čović kaže da to znači sačuvati BiH, osigurati joj evropski put s potpuno racionalnijim ustrojem nego što ga imamo danas.



"Od sadašnja dva entiteta, Distrikta Brčko i deset kantona trebamo stvoriti puno racionalniji ustroj BiH. Pa čak i sada je BiH određeni oblik federacije. Želimo stvoriti takvu državu koja bi zaštitila prava konstitutivnih naroda, ali i omogućiti svim građanima BiH da žive jedan normalan život. Za naš evropski put i NATO od ključnog je značaja imati prohodnost za donošenje važnih odluka. U tome smislu imamo pripremljen prijedlog o četiri federalne jedinice. To je stari prijedlog i za mene je nevažno hoće li biti tri, četiri ili pet jedinica. Najvažniji je sadržaj tog federalizma. Vjerujem da se na tim osnovama razmišlja i kada se priprema ova rezolucija. Nije to priča o tri ili četiri, pet nacionalnih država, nego o stvaranju racionalnijeg ustroja. Na taj bismo način riješili i pitanje podijeljenih nadležnosti glede čega često dolazi do preklapanja, nesporazuma i problema. Mislim da je federalizam jedini put da BiH ide naprijed i da se ostvari puna jednakopravnost", navodi Čović.



Govoreći o političkim odnosima u BiH on kaže kako će učiniti sve da aktuelna vladajuća koalicija uspije, jer za to nema alternative.



"U suštini, ako bi se ova koalicija raspala, u teoriji bismo mogli imati neke manjinske vlade, što u biti i sada imamo u pojedinim trenucima. No, ako mislimo nešto ozbiljno pokrenuti do sljedećih izbora, sada nam je prigoda da napravimo iskorak. U ovoj godini imamo obvezu završiti dio posla oko evropskog puta. Uz to, očekujem da završimo i obveze koje se tiču aktivacije Akcijskog plana za članstvo u NATO. Treba znati kako ni jedno od tih pitanja ne možemo riješiti ako ne budemo imali unutarnju stabilnost. Bez obzira što danas to tako ne izgleda, ja sam i dalje optimističan. Nemamo druge nego pokušati nešto zajedno uraditi. Jer ako ne bude te koalicije, imat ćemo potpunu blokadu", kazao je Čović, dodajući kako je njegov dojam da će se uspjeti riješiti ključni prijepori.



Kada je u pitanju izgradnja autoceste kroz Hercegovinu Čović kaže da ćemo se naći u problemima ukoliko u predstojećih pola godine "ne krene sve što se nastojalo osporavati".



"Očekujem od svih koji su uključeni, a napose predstavnika koje je imenovala hrvatska politika, da sve te probleme riješe i da se nastavi što prije gradnja. To podrazumijeva i izgradnja spojnih cesta koje se vežu na autocestu koridora Vc. Prije svega, riječ je o južnog obilaznici grada Mostara i za nju je osiguran novac. Najvažnije je osigurati da se iz središta grada izvuku teški kamioni i tegljači te da se usmjere prema južnom dijelu grada". ustvrdio je Čović u razgovoru za "Večernji list".