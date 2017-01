Cormack: Sankcije Dodiku su uvedene zbog prijetnje secesijom

Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack izjavila je danas u Foči da je ona profesionalni diplomata te da je posvećena da ostane u BiH.

Maureen Cormack (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"SAD imaju dva načina na koji se imenuje ambasadori i to je duga i jako poznata tradicija. Dvije trećine su profesionalni diplomati, a jedna trećina su politički imenovani, i oni podnose ostavke kada se mijenja administracija. Pošto sam ja profesionalni diplomata, posvećena sam tome da ostanem u BiH, jer je ovo veoma zanimljivo i složeno mjesto", rekla je Cormack u izjavi novinarima.



Upitana da li očekuje da će se Evropska unija pridružiti sankcijama, koje su SAD uvele 17. januara predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku, Cormack je dodala da to pitanje treba postaviti direktno predstavnicima EU.



"Što se tiče SAD-a, mi smo bili veoma jasni u stavu da su ove sankcije uvedene zato što se odnose na neke stvari koje mi smatramo veoma ključnim, a to je vladavina zakona i prijetnja secesijama. S druge strane, smatramo da su one podrška BiH na putu ka EU", rekla je Cormack.



Amerika, kako je dodala, staje u odbranu Daytonskog mirovnog sporazuma, koji je veoma važan za BiH.