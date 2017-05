Centar za kulturu "Vila Hadžihalilovića" u ulici Trg grada Prato 2A na Dobrinji, mjesto gdje će se održavati različiti kulturni programski sadržaji, namijenjeni široj populaciji otvorio je danas vrata posjetiocima.

Otvaranje je upriličeno uz prisustvo velikog broja ličnosti iz kulturnog i javnog života, predstavnika obrazovnih ustanova i građana.



"Sretan sam da ćemo historijski objekat vilu Hadžihalilovića na ovaj način staviti u funkciju našim građanima. Ovaj prostor doprinijet će tome da se kulturni život u općini Novi Grad unapređuje, tako da sa ovim i njemu sličnim projektima potpuno mijenjamo imidž Novog Grada", izjavio je načelnik Efendić.



U Centru će se održavati različite izložbe, koncerti, teatarske predstave, književne večeri i javne diskusije. Bit će na raspolaganju omladini zainteresiranoj za umjetnost, obrazovanje i kulturu kroz različite sekcije, od literarne, likovne, muzičke, dramske, glumačke, novinarske, do filmskih projekcija.



Ljubiteljima pisane riječi bit će na raspolaganju čitaonica sa čajnom kuhinjom, u kojoj će moći popiti tople i hladne napitke i čitati dnevne, sedmične novine i časopisi iz zemlje i regiona, kao i odabrana djela klasične književnosti.



Kako je kazao Boris Lalić, urednik programa u Centru za kuluturu, dio programa koji se odnosi na najmlađe građane, počet će sa početkom naredne školske godine. Dodao je da će nastojati da se ovdje organiziraju i kursevi stranih jezika, te da će svi programi biti besplatni za sve polaznike.



U svom obraćanju prisutnima, najveći bh. pjesnika i član programskog savjeta Centra za kulturu akademik Abdulah Sidran poručio je budućim generacijama da bi bio najsretniji kada bi za 50 godina neko upirao prstom i kazivao "evo u ovoj kući su Dobrinjci i stanovnici Novoga Grada, u doba mandata načelnika Efendića prvi put počeli učiti japanski jezik, jer je to nešto što je u svijetu trend i to će ovdje sigurno i biti".



Svečano otvaranje objekta upotpunjeno je nastupom grupa Konvoj i Erogene zone, koji su, između ostalih, izveli pjesmu "Kud plovi ovaj brod", evropski evergrin autora Esada Arnautalića, koji je preminuo 5. decembra prošle godine i na ovaj način sjetili se čovjeka koji je svojim društvenim djelovanjem ostavio pečat jednoj fazi kulturnog života u BiH.



U programu otvaranja Centra za kulturu nastupili su i članovi Dječijeg hora "Palčić".