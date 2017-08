CCI o Vladi i Skupštini KS: Neriješeni naslijeđeni problemi, malo usvojenih zakona i strategija

Foto: CCI

Centri civilnih inicijativa (CCI) ocijenili su rad Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo u prvih šest mjeseci 2017. godine, navodeći da je malo usvojenih zakona, nijedna strategija, ali da se konačno ušlo u ustavne promjene.

Naveli su da kantonalna vlast, izvršna i zakonodavna, i dalje uglavnom reaguje na posljedice, a ne na uzroke, da čekaju kako bi problem eskalirao pa da se onda nešto pokušava uraditi, navodeći da je to najlošiji mogući pristup.



"Nijedan od brojnih teških, naslijeđenih problema, s kojim se suočava Kanton, odnosno njegovi građani, nije riješen. Mada se, u nekim slučajevima, u rješavanja ušlo – bilo novim dizanjem kredita, za neophodne zahvate, bilo uvođenjem privremenih mjera za sanaciju. Ali sve je to još uvijek na početku i s neizvjesnim ishodom. A s druge strane, mnogi drugi ozbiljni problemi čekaju da 'dođu na red'", naveli su iz CCI-ja.



Naveli su da ćemo o teškom problemu zagađenosti zraka, opet, vjerovatno, pričati u trenucima ozbiljne opasnosti po zdravlje građana, a ne sada.



"Vlada KS ima visok intenzitet rada, ali se on odvija krajnje neobično i krši pravila predviđena Poslovnikom o radu ove institucije. U prvoj polovini 2017. godine, Vlada KS je održala 44 sjednice, od čega 20 redovnih, 24 vanredne. A, imala je ukupno čak 74 zasjedanja, jer je većina redovnih sjednica realizovana u više nastavaka. Specifičnost u radu Vlade KS, u aktuelnom mandatu, pored velikog broja vanrednih sjednica, je i da u jednom danu započinje, nastavlja ili završava dijelove nekoliko različitih sjednica – po tri ili čak 4. Vlada se, u kontekstu vremena i načina održavanja sjednica, naime, ne pridržava svog poslovnika o radu", saopćili su iz CCI-a.



Navode da Vlada KS, u posmatranom periodu, nije održavala redovne sjednice svake sedmice, a pogotovo se nije pridržavala pravila o završavanju započete sjednice odmah sljedeći dan, nego je rad na mjerama s određene sjednice znao biti razvlačen u nekoliko nastavaka i trajati čak i 10-15 dana, u kojima se ispreplitao s radom na nekoliko drugih sjednica.



"Može se reći da Vlada primjenjuje neki vlastiti, pomalo haotičan, sistem rada, ignorišući propise koji regulišu tu oblast. I da je to karakteristika baš aktuelne, a nije bilo izraženo kod prethodnih vlada KS", navodi se u saopćenju CCI-a.



Ipak, navode da je produktivnost Vlade u prvoj polovini 2017. godine među najboljim u posljednjih sedam godina.



"Od 1.123 mjere razmotrene u ovom periodu, bolji je jedino rezultat iz prve polovine 2012. kada je razmotreno čak 1.329 mjera. Međutim kvantitet ne znači nužno i kvalitet - među mjerama razmotrenim na sjednicama Vlade KS, u prvoj polovini 2017. godine, vrlo je malo onih posebno značajnih, kojima se sistemski utječe na rješavanje problema u društvu", navode iz CCI-a.



Ističu da Vlada KS u prvih šest mjeseci ove godine nije razmatrala nijednu strategiju, iako su tri bile planirane Programom rada.



"U realizaciji zakona Vlada je u prvoj polovini 2017. godine ozbiljno podbacila. Vlada je utvrdila ukupno 15 zakona, od toga 12 u prijedlogu i tri u nacrtu. No, tri od ovih, na Vladi utvrđenih zakona u posmatranom periodu su, prije razmatranja na Skupštini, povučeni iz procedure i u prvoj polovini 2017. godine se nisu ponovo pojavili na dnevnim redovima sjednica Vlade. Faktički, imamo li to u vidu, konačan rezultat Vlade, u prvoj polovini 2017. je 10 zakona utvrđenih u prijedlogu i dva u nacrtu. Što je najlošiji polugodišnji rezultat aktuelne Vlade od njenog imenovanja", stoji u saopćenju.



Dodali su da analiza polugodišnje realizacije programa rada Vlade najbolje ukazuje na ozbiljnost propusta u zakonodavnoj sferi.



"Iako je zakonodavni plan, od prošlogodišnjih 41, sveden na tek 29 zakona u Programu rada Vlade za 2017. godinu, u prvoj polovini godine utvrđeno je tek njih 7, što znači da se u drugu polovinu godine ušlo s obavezom da se do njenog kraja utvrde još 22 zakona. Dakle, tri puta više nego što je to Vladi uspjelo u prvih 6 mjeseci 2017. Inače, program rada Vlade KS za 2017. godinu nije usvojen na vrijeme i prema važećim propisima. Ali, ipak, treba konstatovati da se radi o do sada najmanjem kašnjenju u tom segmentu (dok smo u prethodne 2 godine aktuelnog mandata svjedočili najvećim kašnjenjima u posljednjih 10 godina)", navodi se u saopćenju.



Istakli su da se među nerealizovanim mjerama, koje su trebale biti utvrđene, nalazi čitav niz značajnih, čije su donošenje i primjena mogli pozitivno utjecati na kvalitet građana.



Među nerealizovanim mjerama je i Zakon o lokalnoj samoupravi, na čije se donošenje predugo čeka, planira već godinama i predstavlja obavezu po Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH i presudama Ustavnog suda FBiH. A tu su i Strategija za mlade koja se već drugi mandat prenosi iz godine u godinu. Kao i Strategija informatizacije osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo. A još uvijek nisu usvojeni ni Program utroška finansijskih sredstava za regulaciju i uređenje riječnih korita, vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu, ni Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2018. godinu", navode iz CCI-a.



Ističu da Vlada KS nastavlja kršiti Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH.



"Sastavom Vlade, u kojoj su od 13 članova,svega dvije žene, Vlada KS krši zakon koji nalaže da procent manje zastupljenog pola ne smije biti ispod 40 posto i da se sve drugo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje istim zakonom nalaže", saopćeno je iz CCI-a.