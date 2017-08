Previranja na višim nivoima vlasti nisu se odrazila na funkcioniranje vladajuće koalicije u Hercegovačko– neretvanskom kantonu u prvih šest mjeseci 2017. godine, mogli bi smo to nazvati odnosima bez velikog povjerenja, ambicija i rezultata ali i bez blokada u radu institucija, bez obzira na brojne probleme, stoji u Monitoringu rada Vlade i Skuštine HNK kojeg su danas objavili Centri Civilnih Inicijativa.

Previranja na višim nivoima vlasti nisu se odrazila na funkcioniranje vladajuće koalicije u Hercegovačko– neretvanskom kantonu u prvih šest mjeseci 2017. godine, mogli bi smo to nazvati odnosima bez velikog povjerenja, ambicija i rezultata ali i bez blokada u radu institucija, bez obzira na brojne probleme, stoji u Monitoringu rada Vlade i Skuštine HNK kojeg su danas objavili Centri Civilnih Inicijativa.