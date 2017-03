Na današnjoj konferenciji za medije koju je premijer Tuzlanskog kantona (TK) Bego Gutić sazvao u cilju iznošenja informacija vezanih za stanje u kojem se trenutno nalazi Univerzitet u Tuzli pojavila se i profesorica Amela Begić koja je vidno uznemirena odgovorila na njegove prozivke da je na tuzlanskom univerzitetu primljena u vrijeme sadašnjeg rektora Samira Nurića.

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Naime, nakon što je Gutić iznio svoju stranu priče o novonastaloj situaciji na Univerzitetu u Tuzli u okviru koje je, između ostalog kazao da ovih dana rektorom upravljaju profesori Zlatan Begić i Edin Delić, čije je suprugu i sestru zaposlio isti taj rektor, riječ je uzela profesorica Begić te vidno uznemirena i sa povišenim tonom zatražila izvinjenje prvog čovjeka TK.Prilikom obraćanja premijeru Gutiću, bacivši knjige na stol, profesorica Begić je kazala da su na Univerzitetu u Tuzli stalni angažman dobili profesori sa deset puta manje referenci u odnosu na one koje ona posjeduje.Premijeru je poručila i da je autorica pet udžbenika iz kojih uče djeca u školi, te da je magistrirala i doktorirala na Univerzitetu u Sarajevu.Kazala je i da je objavila više od 20 originalnih naučnih radova te da ne dozvoljava da joj se ruše ugled i integritet.Na upit premijera Gutića kada je dobila angažman na tuzlanskom univerzitetu, Begić je odgovorila 2012. godine, na što je on kazao da mu se ne mogu nametati procesi iz ranijih godina, s obzirom da se nije nalazio na poziciji premijera u to vrijeme.Na Gutićeve riječi Begić, koja je inače supruga tuzlanskog profesora Zlatana Begića nije ostala suzdržana te je kazala da je SDA pustila duboko korjene u Univerzitet u Tuzli.Na insistiranje da joj se javno izvine, premijer Gutić je kazao da nema potrebe da to učini.