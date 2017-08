I vlast i opozicija treba da prestanu da poene u javnosti stječu preko bolesnih ljudi, poručili su danas predstavnici Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i kroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske, nakon skupštine tog udruženja i sastanka sa ministrom zdravlja Draganom Bogdanićem i direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejanom Kusturićem u Banjoj Luci.

Foto: Klix.ba

"Razgovarali smo o sredstvima koja su odobrena našem udruženju, to je oko 100.000 maraka na ime udruženja, do kraja godine će to biti još 100.000, a dotakli smo se i štrajka, odnosno protesta koje su najavili pojedini dijalizni pacijenti iz Doboja. Moram reći da su oni to najavili bez konsultacija sa skupštinom entitetskog udruženja, tako da štrajka neće biti, oni su se povukli, vidjeli su da su napravili grešku, možda je tu bilo i politike, ne znam. Mi ovdje želimo da poručimo i vlasti i opoziciji da ne iskorištavaju bolesne ljude, nego da nam pomognu ako mogu, ako ne mogu da nas ostave na miru", kazao je sekretar udruženja bubrežnih bolesnika Aleksandar Radun.Zahtjevi su bili da se ahtjevi da se u Trebinju i Foči napravi dijalizni centar, što je urađeno."Želimo da imamo iste uslove u RS-u, zahtjev je i dalje da se proglasimo invalidima jer mi jesmo invalidi, te da po tom osnovu počnemo da dobijamo neka sredstva. Imamo obećanje da će to u sledećoj godini biti rješeno, zbog toga i nećemo u štrajk. Na kraju krajeva, nisam siguran baš da je neko od pacijenata sprema da umre za 100 maraka", rekao je nakon sastanka Aleksandar Radun.Ministar zdravlja Dragan Bogdanić je rekao da je ministarstvo još prije tri i po godine institucijama i lokalnim zajednicama sugerisalo da oslobode bubrežne bolesnike pojedinih novčanih nameta, ali da na tom polju nisu postignuti veći rezultati."Dijalizne centre u Trebinju i Foči smo riješili, a slijedeći njihov zahtjev je bio da svi imaju HDF dijalizu, to smo dogovorili sa Freseniusom, od početka septembra svi će ići na tu dijalizu, izuzev onih kod kojih mora da se uradi HD. Mislim da ćemo u budžetu za narednu godinu imati stavku za isplatu naknada za invalidnost ovim pacijentima. U budućnosti ćemo istrajavati na donošenju zakonske regulative za transplantaciju na nivou BiH, uključivanje u Eutransplant kako bi naši pacijenti mogli da dobiju organ i iz neke druge države", izjavio je Bogdanić.Kusturić je naglasio da će Fond zdravstva RS u narednom periodu pojačati kontrole i insistirati na ispunjavanju ugovorenih obaveza Freseniusa, koji pruža usluge dijalize, te najavio mogućnost nižih cijena za dijalizirane nego do sad.Niko od predstavnika bubrežnih bolesnika iz Doboja nije prisustvovao današnjem sastanku u Fondu zdravstva. Ranije su najavili proteste zbog cjelokupne situacije u kojoj se nalaze. U RS postoji oko 1.200 dijaliznih pacijenata.