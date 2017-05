Bošnjački povratnici: Omalovaženi smo tokom obilježavanja Dana Grada Prijedora

Foto: Arhiv/Klix.ba

Bošnjaci u Prijedoru nezadovoljni su načinom na koji su lokalne vlasti na čelu sa gradonačelnikom Milenkom Đakovićem iz Demokratskog narodnog saveza (DNS) obilježile dan ovog grada. Kako ističu, riječ je o manifestaciji na kojoj je veličan samo srpski narod, dok je bošnjački narod omalovažavan.

Bošnjaci u Prijedoru nezadovoljni su načinom na koji su lokalne vlasti na čelu sa gradonačelnikom Milenkom Đakovićem iz Demokratskog narodnog saveza (DNS) obilježile dan ovog grada. Kako ističu, riječ je o manifestaciji na kojoj je veličan samo srpski narod, dok je bošnjački narod omalovažavan.

Delegat u Vijeću naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednik Gradskog odbora Stranke za BiH u Prijedoru Elvedin Hamzić kazao nam je da je kao povratnik u svoj grad od 2000. godine sa svojim narodom prolazio i dobro i zlo te da je uvijek ukazivao na probleme s kojim se Bošnjaci u Prijedoru susreću.



Kako kaže, posljednji problem odnosi se na obilježavanje 16. maja - Dana Grada Prijedora koji svi stanovnici doživljavaju s posebnim osjećajem.



"Kako svake godine, tako i ove, Gradska uprava je za rođendan gradu priredila bogat kulturno-zabavni i sportski program. Pored svega spomenutog, u gradskom pozorištu 16. maja u 13 sati je priređena akademija u povodu Dana Prijedora", rekao nam je Hamzić.



On ističe da za razliku od prošlogodišnje akademije, ove godine Bošnjaci najoštrije osuđuju organizaciju u ime Gradske uprave povodom sadržaja i programa same akademije.



"Program akademije je u cijelosti bio posvećen veličanju samo srpskog naroda, a negiranjem, nepominjanjem, omalovažavanjem i satiranjem Bošnjaka, kao da nikad nismo ni postojali niti živjeli u našem gradu. Veličanjem '92. godine i spominjanjem ratnih godina i otadžbinskog oslobodilačkog rata akademija je pokazala da se i danas gaji mišljenje da za Bošnjake u ovom gradu nema mjesta", rekao je Hamzić.



On dodaje da se samom akademijom i programom na ovaj dan zasigurno pokazalo da još nema istinske ruke pomirenja na ovom prostoru. Kako kaže, ne može, a da ne napomene kako je na kraju akademije nekoliko njegovih sugrađana srpske etničke pripadnosti osudilo program akademije u smislu da su prepoznali kako je riječ o ratnohuškačkoj retorici i diskriminiranju Bošnjaka.



"Mi Bošnjaci duboko smo povrijeđeni i s vjerom i nadom da se ovakve i slične stvari neće dešavati u našem gradu, tražim od organizatora gradske uprave izvinjenje. Uz nadu da će legitimno izabrani predstavnici iz reda Bošnjaka u Gradskoj skupštini na ovaj propust ukazati, iako do danas nisu reagovali", zaključio je Hamzić.