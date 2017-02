Dan nezavisnosti u Mostaru: Nisu ratovali narodi, već politike

Veći broj aktivnosti u povodu obilježavanja Dana nezavinosti danas i sutra održava se u gradu na Neretvi. Jutros je više od 200 učenika mostarskih osnovnih škola sa državnim obilježjima marširalo gradom, da bi večeras u prepunoj velikoj sali Narodnog pozorišta bio upriličen kulturno umjetnički program mostarskih škola, kao i tribina "Značaj Dana nezavisnosti BiH".

