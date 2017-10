Boris Kordić negira veze sa Josipom Šimićem i aferom prisluškivanja

Boris Kordić i Josip Kvesić (Foto: Detektor.ba)

Šef Terenskog ureda pri Službi za poslove sa strancima Boris Kordić, kojem se sudi za zloupotrebu položaja, negirao je veze s Josipom Šimićem i slučajem navodnog prisluškivanja Gordane Tadić i Ružice Jukić, piše Detektor.ba.

Kordić je Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) rekao da nema nikakva saznanja o prisluškivanju vršiteljice dužnosti glavne tužiteljice Državnog tužilaštva Gordane Tadić i potpredsjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) Ružice Jukić.



Prema njegovima riječima, sa Šimićem se našao krajem augusta ove godine jer je on imao informacije da je "postupak u kojem se sudi za zloupotrebu položaja – montiran".



"Šimić je prethodno objavio informaciju da je postupak koji se protiv nas vodi na Sudu BiH montiran i bilo nam je zanimljivo da saznamo ko mu je rekao tu informaciju. Odgovorio nam je da on kao novinar ne može otkriti svoj izvor, ali da je tu informaciju čuo u Tužilaštvu. Tako nam je rekao", kazao je Kordić.



Tužilaštvo BiH tereti Kordića s Josipom Kvesićem, inspektorom za strance, te Vlatkom Puljić, direktoricom firme "Vlamon" Čitluk, da su od 2012. do 2014. godine sudjelovali u počinjenju krivičnih djela čije su žrtve i oštećeni uglavnom bili strani državljani, predstavnici nevladinih udruženja, poduzetnici ili vlasnici poslovnih subjekata koji borave ili posluju na području Hercegovine.



Sastanak sa Šimićem, kako je rekao Kordić, desio se 28. augusta u Istočnom Sarajevu nakon ročišta. Prema Kordiću, Šimić je tada već predao dokumentaciju u vezi s Tadić i Jukić.



"Mi smo ga tada po prvi put vidjeli. On je pominjao da je predao određenu dokumentaciju na protokol u Tužilaštvo, taj dan. Bespredmetna je priča da smo se predstavljali kao inspektori Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jer Šimić je znao da ide na naše suđenje, dakle znao je naša imena i kako izgledamo", kazao je Kordić.



On je rekao da ima račun s naplatne kućice autoputa koji pokazuje kada je u Sarajevo došao s Kvesićem.



Kordićev advokat Ragib Hadžić je kazao da je, nakon pojavljivanja medijskih napisa da se njegov klijent nalazi u bjekstvu, kontaktirao tužiteljicu sarajevskog Kantonalnog tužilaštva Nevenu Aličehajić i rekao da je njegov branjenik spreman doći u svakom trenutku.



"Aličehajić je rekla da sačekamo poziv – sačekali smo ga i odazvali se, kao što smo se odazvali i danas", napomenuo je Hadžić.



Kordić je također kazao da je već dao izjavu Kantonalnom tužilaštvu u vezi sa "slučajem Šimić".



Advokat Hadžić je rekao da je saznao kako je Šimić dokumentaciju o navodnom prisluškivanju dobio od “inspektora SIPA-e koji, izgleda, ima i iskaznicu Bezbjednosno-informativne agencije Srbije”.



Šimić se trenutno nalazi u pritvoru, po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, koje ga sumnjiči za krivotvorenje isprava i lažno predstavljanje.



Istragu u vezi s prisluškivanjem Tadić i Jukić pokrenulo je i Državno tužilaštvo i zatražilo prebacivanje predmeta. Šimićeva Odbrana je tražila izuzimanje Kantonalnog tužilaštva, ali je taj zahtjev odbijen.



Nakon pisanja medija o Šimiću, Kordić i Kvesić su propustili nekoliko ročišta pred Sudom BiH, a Kvesić se još uvijek nalazi u Hrvatskoj i Sud BiH je izdao nalog za njegovo privođenje.