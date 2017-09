Borenović: U RS-u je političko Sarajevo uz Dodika, nastavit ćemo blokadu NSRS-a

Branislav Borenović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović kazao je da je prisustvo zastupnika iz koalicije Domovina na sjednici Narodne skupštine RS-a pokazalo da političko Sarajevo u manjem bh. entitetu stoji uz SNSD, a ne opoziciju kako su to tvrdili Milorad Dodik i Željka Cvijanović.

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović kazao je da je prisustvo zastupnika iz koalicije Domovina na sjednici Narodne skupštine RS-a pokazalo da političko Sarajevo u manjem bh. entitetu stoji uz SNSD, a ne opoziciju kako su to tvrdili Milorad Dodik i Željka Cvijanović.

Borenović koji je ujedno i zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a rekao je da Savez za promjene ostaje pri svojim zahtjevima i da će nastaviti insistirati na osporavanju posljednje nelegalne sjednice NSRS-a.



"Divlje održana sjednica je nezakonita. Mi ćemo osporavati odluke koje su donesene i dalje insistirati na tome da je revizorski izvještaj trebao biti razmatran na sjednici NSRS-a i da ga treba podnijeti glavni revizor Duško Šnjegota jer ga je on i pisao", rekao je Borenović.



Istakao je da su zahtjevi opozicije prošireni zbog ponašanja ministra unutrašnjih poslova RS-a Dragana Lukača te da opozicija zbog toga insistira na njegovoj smjeni i smjeni predsjedavajućeg NSRS-a Nedeljka Čubrilovića.



"Čubrilović treba pokazati mnogo više poštovanja prema organu zakonodavne vlasti i izdići se iznad autokratske politike vladajuće koalicije. Mi ćemo biti u velikoj sali NSRS-a, ali ćemo nastaviti istrajavati na ispunjavanju naših zahtjeva", kazao je Borenović.



Predsjednik PDP-a poručio je kako zastupnike Saveza za promjene iz NSRS-a mogu samo iznijeti.



"Mi jesmo opozicija koja ima 31 zastupnika, što nije dovoljno da budemo većina, ali isto tako upitan je i legitimitet takozvane vladajuće koalicije, jer njih je 39, a većina je 42. To što imaju kupljene zastupnike samo govori da je do ovoga moralo doći. Većina koncipirana na kupovini ili krađi demokratski je osuđena na propast", rekao je Borenović.



Podvlači da je od krucijalne važnosti za stanovnike RS-a da se utvrdi kako je moguće da samo u budžetu za 2016. godinu nedostaje skoro 200 miliona KM, da se nigdje ne evidentiraju sredstva data Fondu PIO i da se ne izvršavaju obaveze iz budžeta RS, a da to Ministarstvo finansija RS prikriva.



Na pitanje da li će nastaviti aktivnosti sprečavanja održavanja sjednica NSRS-a dok se ne vrati demokratska praksa, odgovorio je:



"Naravno. To je naše insistiranje jer je riječ o odgovornosti. Ući ćemo u NSRS i stati ispred predsjedavajućeg, od kojeg ćemo tražiti da se počne ponašati kao čovjek koji štiti skupštinu", rekao je Borenović.



Koalicija Domovina se, prema svim prilikama, neće priključiti opoziciji u rušenju režima predsjednika SNSD-a Milorada Dodika u entitetu Republika Srpska. Iz Domovine su poručili kako će oni prisustvovati i narednoj sjednici Narodne skupštine RS-a jer su plaćeni da učestvuju u njenom radu.



Borenović nam je prokomentarisao i pasivan odnos Domovine spram trenutnog stanju u RS-u. Kako kaže, javnost je mogla vidjeti frustraciju predsjednika RS-a Milorada Dodika i predsjednice Vlade RS-a Željke Cvijanović koji su tvrdili kako je bunt u NSRS-u dogovoren s političkim Sarajevom.



"Oni nisu ni primijetili da je Domovina bila na toj nelegalnoj sjednici i učestvovala u radu. Čak je potpredsjednik iz Koalicije Domovina jedno vrijeme vodio tu nelegalnu sjednicu i pokušavao na taj način dati svoj aktivan doprinos. To je njihovo legitimno pravo u koje ne želim da ulazim. Domovina je puštena da uđe na sjednicu, a mi nismo", kazao je Borenović.



Istakao je da SNSD želi Domovinu sa sobom i da Dodik želi Bakira Izetbegovića kao partnera u manjem bh. entitetu.



"To samo dodatno razotkriva svu lažnu politiku vladajuće koalicije koja intenzivno bombarduje građane RS-a netačnim informacijama. U suštini, sve se pokazuje suprotno pa i djelovanje u NSRS-u. Koalicija Domovina ima puno pravo da se ponaša kako želi. Mi od njih nismo ni tražili da podrže naše inicijative", rekao je Borenović.



Podsjetio je da vlast u RS-u nikada nije odgovorila na pitanje gdje svake godine odlazi novac iz budžeta RS-a u iznosu od četiri do šest miliona KM, a koji se vodi kao novac lobističkim i stranim agencijama u Washingtonu i Briselu.



"Novac građana se daje stranim agencijama za neko lobiranje. Do sada je iznos tog novca dostigao skoro 30 miliona KM. U suštini, jasno je ko sve ima finansijske veze sa stranim agencijama, a to je SNSD", kazao je Borenović.



Zaključio je da se za 30 miliona KM mogla povećati penzija za skoro 40 posto na mjesečnom nivou.