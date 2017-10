Bivši ministar MUP-a TK Amir Husić mora ponovo na suđenje

Foto: Arhiv/Klix.ba

Kantonalni sud Tuzla uvažio je žalbe Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i u dva predmeta donio rješenja kojim se ukidaju prvostepene presude Općinskog suda Tuzla i predmeti vraćaju ovom sudu na ponovno suđenje.

Sud je ukinuo prvostepenu presudu Općinskog suda Tuzla iz oktobra 2016. godine kojom je bivši ministar MUP-a TK Amir Husić oslobođen optužbe, te tom sudu vratio predmet na ponovno suđenje.



Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla uvažena je žalba postupajućeg tužioca tog Tužilaštva i ukinuta prvostepena presuda zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka u ovom predmetu, navodi se u saopćenju iz Kantonalnog tužilaštva TK-a.



To tužilaštvo je u julu 2015. godine podiglo optužnicu protiv Amira Husića zbog postojanja osnovane sumnje da je obavljajući funkciju ministra u MUP-u Tuzlanskog kantona od oktobra 2012. do februara 2013. godine počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja.



Optužnicom se Husiću na teret stavlja da je u pomenutom periodu iskoristio svoj službeni položaj i postupao suprotno interesima službe, te u namjeri da izbjegne postupak javne nabavke s firmom iz Sarajeva je zaključio ugovor o nabavci zaštitne opreme - balističkih prsluka, ploča i šljemova za potrebe Jednice za podršku MUP-a TK u vrijednosti od 227.000 KM.



Zatim je naložio i da se cjelokupni iznos po ugovoru o nabavci avansno uplati ovoj firmi, iako je znao da ta firma nema nikakvo iskustvo niti reference u nabavci takve opreme, kao i da ponuda te firme nije najpovoljnija.



Na taj način je firmi iz Sarajeva pribavio korist u vidu zaključenja ugovora s MUP-om TK-a uz ostvarenu dobit od oko 94.000 KM.



Kantonalni sud Tuzla je ukinuo i prvostepenu presudu Općinskog suda Tuzla iz decembra 2016. godine kojom je odbijena optužba Tužilaštva protiv Smajila Velagića i firme “Tuzla kvarc”, te predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.



Kantonalni sud Tuzla je uvažio žalbe Tužilaštva i ukinuo prvostepenu presudu zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka.



Tužilaštvo je u u junu 2015. godine protiv Smajila Velagića, direktora u firmi "Tuzla kvarc" i protiv ovog pravnog lica podiglo optužnicu zbog krivičnog djela teška krađa.



Optužnicom se odgovorno lice i firma terete da su od 2011. do kraja 2014. godine na eksploatacionim poljima Kužići, Bukinje i Moluška Rijeka u blizini Tuzle, o kojima vodi brigu i upravlja Tuzlanski kanton, bez zaključenog ugovora o koncesiji sa nadležnim kantonalnim ministarstvom, obavljali eksploataciju veće količine kvarcnog pijeska i da su tako sebi i firmi pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 225.000 KM i na taj način oštetili budžet TK u istom iznosu.