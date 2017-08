Bihaćkoj bolnici nije isključena voda, postignut dogovor s menadžmentom

Kantonalna bolnica u Bihaću (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Iako je bilo najavljeno, Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću danas nije isključena voda, nakon što je postignut usmeni dogovor između predstavnika Gradske uprave, JP Vodovod i menadžmenta bolnice.

Iako je bilo najavljeno, Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću danas nije isključena voda, nakon što je postignut usmeni dogovor između predstavnika Gradske uprave, JP Vodovod i menadžmenta bolnice.

Danas je održan sastanak kojem su prisustvovali Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, Damir Felić, direktor JP Vodovod, i Smail Dervišević, direktor Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću.



"Direktor bolnice je, kroz razgovor, prihvatio obavezu koja je neminovna, odnosno dug nešto više od 180.000 KM. Oni će u narednih 15-ak dana pronaći neku finansijsku konstrukciju kroz koju bi plaćali svoje obaveze. Nakon što su nam to saopćili, mi smo obustavili najavljeno isključenje vode bolnici", rekao je za Klix.ba Damir Felić, direktor Vodovoda.



On ističe da bi u narednih 15-ak dana trebalo da bude potpisan i sporazum o obračunu plaćanja duga, nakon što menadžment bolnice i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike USK dogovore način rješavanja obaveza prema Vodovodu.



"Rekli su da će se pridržavati tog sporazuma. Ukoliko u narednih 15 dana ne dođemo do rješenja, mi ćemo nastaviti ono što smo započeli", rekao je Felić.



Podsjećamo, iz JP Vodovod jučer su najavili da će danas, kao znak upozorenja, od 14 do 15 sati isključiti vodu kantonalnoj bolnici zbog dugovanja, budući da je ugroženo poslovanje preduzeća zbog ogromnih neplaćenih obaveza i dugova.



Ukupna dugovanja prema JP Vodovod iznose blizu 3,3 miliona KM, od čega blizu 500.000 KM duguju pravne osobe, dok se ostatak odnosi na fizičke osobe i pojedine radove koji nisu naplaćeni od Gradske uprave. Najveći dužnik Vodovodu je Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić".