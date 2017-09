Bh. pravo i hrvatska sujeta: Pet pitanja koja opterećuju odnose dvije države

Foto: Arhiv/Klix.ba

Politički državni vrh BiH i Hrvatske rijetko kad propusti priliku da naglasi važnost dobrosusjedskih odnosa te dvije zemlje, važnost u ekonomskom i svakom drugom smislu te opredjeljenost ka boljoj budućnosti. Ipak, mnogo je neriješenih pitanja koja stihijski opterećuju fluidnost u odnosima i potvrdu sintagme dobrih komšija.

Politički državni vrh BiH i Hrvatske rijetko kad propusti priliku da naglasi važnost dobrosusjedskih odnosa te dvije zemlje, važnost u ekonomskom i svakom drugom smislu te opredjeljenost ka boljoj budućnosti. Ipak, mnogo je neriješenih pitanja koja stihijski opterećuju fluidnost u odnosima i potvrdu sintagme dobrih komšija.