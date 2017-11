Besplatni pregledi starijih od 65 godina na KCUS-u

KCUS (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Ambasada NR Kine nastavljaju s projektom besplatnih pregleda građana, starijih od 65 godina.

Ove godine pregledi će se raditi za pacijente s područja općina Stari Grad i Novi Grad, dok su prošle godine u okviru ovog projekta besplatni pregledi rađeni za pacijente s područja općina Centar i Novo Sarajevo.



Besplatni pregledi za građane s područja općine Novi Grad vršit će se 9. novembra 2017. godine, dok će građani s područja općine Stari Grad biti na programu 16. novembra 2017. godine.



U okviru projekta pacijentima će biti urađen internistički pregled, laboratorijske analize, te osnovni oftalmološki pregled sa ciljanom detekcijom katarakte.



Pacijenti će na preglede doći sa jednim identifikacionim dokumentom (lična karta i/ili zdravstvena knjižica), saopćeno je iz KCUS-a.



Naručivanje pacijenata će se vršiti putem Instituta za NIR:

• 033 298 598 (Selma Kominlija)

• 033 297 264 (Biljana Jandrić)



Naručivanje će se vršiti do 16 sati svakim radnim danom, a prijave za građane s područja općine Novi Grad mogu se uraditi do 8. novembra (16 sati), dok se prijave za građane s područja općine Stari Grad mogu izvršiti do 14. novembra (16 sati).