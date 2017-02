Begić: Ponudit ćemo Vladi FBiH realna rješenja za uspostavu efikasne javne uprave

Predstavnici Agencije za državnu službu FBiH spremni su članovima Federalne vlade prezentirati dokument "Sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – Izazovi i perspektive", koji bi trebao rezultirati boljim rješenjima u javnoj upravi.

Refik Begić, v.d. direktora Agencije za državnu službu FBiH (Foto: FENA)

